Оператора ранили, связи с Ткачом до сих пор нет: УП раскрыла детали задержания коллег

Журналист и руководитель отдела расследований "Украинской правды" Михаил Ткач находится на свободе, однако редакция до сих пор не может связаться с ним. Во время задержания его коллега Ярослав Бондаренко получил ранение и был госпитализирован.

Михаила Ткача отпустили в Вене после более чем 12 часов задержания, однако средства связи журналисту так и не вернули. Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Оператор Ярослав Бондаренко во время задержания получил ранение и был госпитализирован, а процессуальный статус обоих журналистов редакции до сих пор неизвестен.

"В 4 часа утра 9 октября… Михаила Ткача отпустили после более чем 12 часов задержания в Вене. Однако его средства связи до сих пор не вернули, поэтому редакция пока не может связаться с ним напрямую. Наш коллега Ярослав Бондаренко во время задержания получил ранение и находился в больнице. Только ночью полиция приступила к его допросу", – рассказала Мусаева.

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По словам главного редактора УП, обвинения, выдвинутые журналистам во время задержания, не похожи ни на что из того, с чем редакция сталкивалась ранее, и вызывают серьезные вопросы. Мусаева подчеркнула, что от австрийских правоохранительных органов ожидают объяснений относительно обстоятельств задержания, ранения Ярослава Бондаренко и причин, по которым обоих коллег удерживали так долго. Кроме того, редакция ожидает уточнения их процессуального статуса и возврата средств связи.

Мусаева напомнила, что Ткача задерживали и раньше во время выполнения журналистских заданий в разных странах, но тогда обстоятельства выяснялись быстро, и его отпускали в течение полутора-двух часов.

"Это первый случай, когда наших коллег удерживали более 12 часов. Продолжительность задержания, характер предъявленных нашим коллегам обвинений, ранение Ярослава и отсутствие прямой связи с Михаилом вызывают у нас большую обеспокоенность", – подытожила она.

Задержание Михаила Ткача: подробности

О задержании руководителя отдела журналистских расследований УП стало известно 8 октября. Ткач работал в Вене над редакционным заданием, связанным с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, который выехал из Украины. В Австрии журналист находился вместе с Ярославом Бондаренко.

Посольство Украины в Австрии обратилось к австрийской стороне с просьбой разъяснить обстоятельства задержания. Впоследствии украинский консул получил доступ к Ткачу и поговорил с ним.

Ранее сообщалось, что руководителя отдела расследований "Украинской правды" Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания, а связь с его коллегой Ярославом Бондаренко отсутствовала. Позже СМИ со ссылкой на МИД сообщили, что журналиста Михаила Ткача отпустили после задержания.