В 2027 году планируется завершить строительство основных конструкций двух станций метро на Виноградарь. В настоящее время работы на строительных площадках продолжаются.

О планах по развитию метрополитена, в частности о строительстве станций "Мостицкая" и "Варшавская", рассказали в Киевской городской государственной администрации.

Метро на Виноградарь: как будет проходить строительство

Среди приоритетов в КГГА назвали работы на проспекте Европейского Союза. Там подходит к концу перекладка инженерных сетей: водопроводов, теплотрасс, газовых труб, кабелей и линий связи. Параллельно ведется строительство ливневой канализации и систем отвода воды.

Тем временем там, где коммуникации уже перенесли, приводят в порядок дорогу и пешеходные дорожки.

Метро на Виноградарь планируется строить в три этапа. Первый охватывает станции "Мостицкая" и "Варшавская", второй предусматривает еще одну станцию с ответвлением, а третий включает станцию метро и электродепо.

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"Все три очереди включены в Единый проектный портфель государственных инвестиций Киева. Поэтому указанный в нём срок реализации до 2035 года касается всего проекта, а не только двух станций, которые строятся в настоящее время. При планировании работ также учитываются условия безопасности и экономические условия, связанные с полномасштабной войной", — отметили в КГГА.

Отметим, что в Киеве готовятся бесплатные автобусные маршруты на случай остановки работы метро и другого транспорта.

Кроме того, в столице уже начали устанавливать главную елку Украины.