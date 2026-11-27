У 2027 році планують завершити будівництво основних конструкцій двох станцій метро на Виноградар. Наразі роботи на будівельних майданчиках тривають.

Про плани щодо метро, зокрема будівництво станцій “Мостицька” та “Варшавська”, розповіли в Київській міській державній адміністрації.

Метро на Виноградар: як відбуватиметься будівництво

Серед пріоритетів у КМДА назвали роботи на проспекті Європейського Союзу. Там добігає кінця перекладання інженерних мереж: водогонів, теплотрас, газових труб, кабелів і ліній зв’язку. Паралельно споруджують зливову каналізацію та системи відведення води.

Тим часом там, де комунікації вже перенесли, повертають до ладу дорогу й пішохідні доріжки.

Метро на Виноградар планують будувати в три етапи. Перший охоплює станції “Мостицька” та “Варшавська”, другий передбачає ще одну станцію з відгалуженням, а третій включає станцію метро й електродепо.

Відео дня

“Усі три черги включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Києва. Тому зазначений у ньому термін реалізації до 2035 року стосується всього проєкту, а не лише двох станцій, які споруджують нині. Під час планування робіт також враховують безпекові та економічні умови, пов’язані з повномасштабною війною”, — зазначили в КМДА.

Зазначимо, у Києві готують безоплатні автобусні маршрути на випадок зупинки метро та іншого транспорту.

Також у столиці вже почали встановлювати головну ялинку України.