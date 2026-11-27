Украина встретит первую неделю декабря морозами, но почти без снега. Самыми холодными станут ночи с 1 по 3 декабря с температурой до 14 градусов мороза, а осадки прекратятся из-за мощного антициклона, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Отрицательная температура как ночью, так и днём установится в большинстве областей Украины уже с 28 ноября. Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказала начальница отдела по взаимодействию со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Последний снег и гололед

Ночью 28 ноября на юго-западе страны и в Прикарпатье будет продолжаться снегопад из-за атмосферного фронта с юго-запада, местами с налипанием мокрого снега. На дорогах большинства западных и центральных областей возможен гололед, а на крайнем юге фронт проявится дождем, который днем утратит активность.

Осадки прекратятся, так как с Балтики на Украину надвигается мощный холодный антициклон. Днём 30 ноября он будет находиться над северными областями и окончательно вытеснит более тёплые циклонические условия со стороны Чёрного и Средиземного морей. Давление будет расти, прояснений станет больше, а преобладать будет холодный северо-восточный ветер.

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Сколько будет мороза

В ночь с 28 на 30 ноября прогнозируется от 3 до 10 градусов мороза, днём — от 0 до 6. В Карпатах будет значительно холоднее — до 18 градусов мороза, причем на Прикарпатье с 29 ноября ночью возможны -13…-18. Теплее 28 ноября будет только на Закарпатье и крайнем юге, где сохранится от 0 до 5 градусов тепла, однако уже с 29-го и там появится минус.

Первые пять дней декабря пройдут преимущественно без осадков. Ночи с 1 по 3 декабря станут самыми холодными — от 8 до 14 градусов мороза, днем будет стабильно от 0 до 6 градусов мороза, и только в Закарпатье около 1–3 градусов тепла. Такие показатели, по словам Птухи, примерно в пределах нормы, хотя две-три ночи могут оказаться немного ниже нее.

Ослабление морозов ожидается 4–6 декабря, за исключением восточных областей. Ночью тогда будет от 0 до 6 мороза, днём — от 3 мороза до 3 тепла, а на востоке температура останется стабильно ниже нуля.

Будет ли снег

Снежный покров сохранится там, где сейчас идут осадки, то есть частично на западе и в центре, ведь из-за минусовой температуры он почти не тает. Заметный слой снега лежит в Карпатах, на Закарпатье и на юго-западе, тогда как северные и северо-восточные области встретят декабрь без снега.

Ветер останется северо-восточным и умеренным. Порывы до 15–20 метров в секунду возможны только 28 и 29 ноября на морском побережье.

Ранее сообщалось, что в западных областях за сутки может выпасть до 20 сантиметров снега, а на дорогах образуется гололед, в связи с чем синоптики объявили желтый уровень опасности.

Кроме того, более 900 тысяч домов и предприятий в США остались без электричества из-за мощного шторма, обрушившегося на оба побережья страны. Ливни, шквальный ветер, наводнения и снегопады сорвали празднование Дня благодарения и затруднили авиасообщение.