Морозами, але майже без снігу зустріне Україна перший тиждень грудня. Найхолоднішими стануть ночі 1–3 грудня з температурою до 14 градусів морозу, а опади відійдуть через потужний антициклон, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Мінусова температура і вночі, і вдень встановиться в більшості областей України вже з 28 листопада. Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Останній сніг і ожеледиця

Уночі 28 листопада на південному заході країни та Прикарпатті ще сніжитиме через атмосферний фронт із південного заходу, місцями з налипанням мокрого снігу. На дорогах більшості західних і центральних областей можлива ожеледиця, а на крайньому півдні фронт проявиться дощем, який удень втратить активність.

Опади відійдуть, бо з Балтики на Україну насувається потужний холодний антициклон. Удень 30 листопада він буде над північними областями й остаточно витіснить теплішу циклонічність із боку Чорного та Середземного морів. Тиск зростатиме, проясень побільшає, а переважатиме холодний північно-східний вітер.

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Скільки буде морозу

Протягом 28–30 листопада вночі прогнозують від 3 до 10 градусів морозу, вдень від 0 до 6. У Карпатах значно холодніше, до 18 градусів морозу, причому на Прикарпатті з 29 листопада вночі можливі -13…-18. Тепліше 28 листопада буде лише на Закарпатті та крайньому півдні, де втримається від 0 до 5 градусів тепла, проте вже з 29-го і там з'явиться мінус.

Перші п'ять днів грудня пройдуть переважно без опадів. Ночі 1–3 грудня стануть найхолоднішими, від 8 до 14 градусів морозу, вдень буде стабільно від 0 до 6 морозу, і лише на Закарпатті близько 1–3 градусів тепла. Такі показники, за словами Птухи, приблизно в межах норми, хоча дві-три ночі можуть виявитися трохи нижчими за неї.

Послаблення морозів очікується 4–6 грудня, окрім східних областей. Уночі тоді буде від 0 до 6 морозу, вдень від 3 морозу до 3 тепла, а схід залишиться стабільно в мінусі.

Чи буде сніг

Сніговий покрив утримається там, де опади йдуть зараз, тобто частково на заході й у центрі, адже через мінусову температуру він майже не тане. Відчутний шар лежить у Карпатах, на Закарпатті та південному заході, натомість північні й північно-східні області грудень зустрінуть без снігу.

Вітер залишиться північно-східним і помірним. Пориви до 15-20 метрів за секунду можливі лише 28 і 29 листопада на морському узбережжі.

Раніше повідомлялося, що в західних областях за добу може випасти до 20 сантиметрів снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця, через що синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Також понад 900 тисяч будинків і підприємств у США залишилися без електроенергії через потужний шторм, що накрив обидва узбережжя країни. Зливи, шквальний вітер, повені та снігопади зірвали святкування Дня подяки й ускладнили авіасполучення.