Понад 900 тисяч будинків і підприємств у США залишилися без електроенергії через потужний шторм, що накрив обидва узбережжя країни. Зливи, шквальний вітер, повені та снігопади зірвали святкування Дня подяки й ускладнили авіасполучення.

Зливи, шквальний вітер, повені та снігопади обрушилися на обидва узбережжя США, а в окремих регіонах оголосили надзвичайний стан. Станом на вечір 26 листопада без світла залишалися понад 900 тисяч будинків і підприємств, повідомляє Associated Press.

Надзвичайний стан запровадили в Нью-Джерсі, обмеження діяли й в інших частинах штату. Стихія зірвала і святкування Дня подяки, адже в Нью-Йорку перенесли парад.

Дороги та вулиці прибережних населених пунктів від Північної Кароліни до Нью-Джерсі опинилися під водою. Місцями рятувальники допомагали водіям вибиратися з автомобілів.

У Вірджинії на кілька годин закрили міст-тунель Chesapeake Bay Bridge-Tunnel. У Північній Кароліні морська вода залила єдину автомобільну дорогу, яка сполучає острів Гаттерас із материком.

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Про ризик повені та можливу евакуацію попередили в Каліфорнії. У місті Пасіфіка великі хвилі зруйнували частину пірса. Порушилося й залізничне сполучення. Повідомлялося про пошкодження колій і розмиви, через які довелося змінювати маршрути та призупиняти рух на окремих ділянках.

Негода дісталася й центральної частини США. В Іллінойсі та Міссурі випав сніг, причому в Сент-Луїсі намело близько 18,5 сантиметра, а в окрузі Сент-Женев'єв у Міссурі приблизно 36.

У місті Венцвілл обвалилася покрівля льодової арени, проте ніхто не постраждав. За прогнозами синоптиків, складні погодні умови триватимуть ще кілька днів.

Раніше повідомлялося, що в центрі Варшави ввечері 25 листопада біля будівлі Міністерства культури Польщі, яка розташована навпроти Президентського палацу, 22-річний чоловік підпалив себе. Медики борються за його життя, а польський сенатор назвав потерпілого громадянином України з Картою поляка. Видання Fakt пише, що це студент з України.

Також 26 листопада в одному з районів Києва обвалилася багатоповерхівка. Про це повідомили місцеві пабліки, зазначивши, що з російським ударом це не пов'язано, однак причини обвалу залишилися невідомими.

Крім цього, щонайменше 31 людина загинула, коли на кільцевій дорозі Каїра злетів із траси бензовоз і спалахнув. Ще щонайменше 21 людина дістала поранення, а влада Єгипту попереджає, що ці дані попередні й можуть змінитися.