26 листопада у столиці обвалилася багатоповерхівка. Як повідомляють місцеві ЗМІ, це не повʼязано з російською атакою, хоча причину інциденту названо не було

Вдень 26 листопада у одному із столичних районах обвалилася багатоповерхівка. Про це повідомляють місцеві пабліки. Вони зазначають, що це не є наслідком російського удару, проте причини обвалу невідомі.

Як повідомляє ДСНС Києва о 16:07, вибух газового балону стався у Дарницькому районі. Відомо про одного постраждалого. Обійшлося без подальшого загоряння приміщення. Причини інциденту встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що автоцистерна з пальним злетіла з кільцевої дороги Каїра, розбилася й вибухнула в середу, 25 листопада. Загинули щонайменше 31 людина, ще щонайменше 21 дістала поранення, а влада Єгипту попереджає, що ці дані попередні й можуть змінитися.

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Також стовп диму над лівобережжям Києва помітили зранку 26 листопада, його було видно навіть з Оболонського району. Про масштабну пожежу в районі станції метро "Лісова" повідомив місцевий паблік "Киевский Движ", а столична влада інцидент на той момент не комментувала.

Крім цього, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про пошкодження власного будинку внаслідок російського удару. Потужна вибухова хвиля вибила вікна, а броньовані вхідні двері відкинуло всередину житла. Самого артиста вдома не було, ніхто не загинув і фізично не постраждав, однак майна знищено чимало. За словами співака, у містечку пошкоджено близько 20 осель, а також знищено автомобілі. Про це він написав в Instagram.