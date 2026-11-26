Лідер українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин повідомив про пошкодження свого будинку внаслідок російської атаки. Житло постраждало через потужну вибухову хвилю.

У момент "прильоту" Харчишина не було вдома. На щастя, ніхто не загинув і фізично не постраждав, але майна знищено чимало. Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram (valeriy.kharchyshyn_dr).

Яких руйнувань зазнав будинок

Вибухова хвиля вибила вікна у будинку Харчишина, а броньовані вхідні двері "влетіли" всередину житла. За словами співака, росіяни розбили близько 20 осель у містечку, а також знищили автомобілі.

"П*твори розх*чили майже пів вулиці, близько двадцяти будинків, у містечку, де ми орендуємо житло. Слава Богу, ніхто не загинув і фізично не постраждав, але майна знищено чимало. Співчуваю усім постраждалим сусідам, хто втратив домівки та колеса", — написав артист.

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Наслідки атаки росіян Фото: Instagram Наслідки атаки росіян Фото: Instagram Наслідки атаки росіян Фото: Instagram

Харчишин дуже засмутився через черговий "приліт" по цивільних, але, на думку співака, це не привід опускати руки.

"Вірю лише у наш напомилявшийся, набувший болючого досвіду народ та найсильніше у світі військо. І шо ми, зрештою, обиратимемо керманичів, які не мінятимуть ядерку на окорочка, не вестимуться на пусті обіцянки, меморандуми від гамерик та інших пи*доболів. Так, ясно, що мене дуже засмучує цей черговий варварський приліт по цивільних, про який навіть не згадає "північноамериканський гарант", але це не привід опускати руки. Не дочекаєтесь, кляті окупанти! Дякую за співчуття та слова підтримки. Допомога не потрібна. Допомагайте Силам оборони у будь-який спосіб", — додав музикант.

До слова, це не вперше, коли житло Харчишина страждає від атаки окупантів. У березні 2022 року він повідомляв, що його будинок у Гостомелі, де він жив разом із сім'єю, повністю знищено.

Будинок згорів, коли в нього "влучили орки". Дружина співака та троє його дітей перебували у безпеці за кордоном, але сам співак часто туди навідувався та підгодовував двох котів, які мешкали на території.

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