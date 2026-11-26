Лидер украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сообщил о повреждении своего дома в результате российской атаки. Дом пострадал из-за мощной взрывной волны.

В момент "прилета" Харчишина не было дома. К счастью, никто не погиб и не получил телесных повреждений, но имущества было уничтожено немало. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram (valeriy.kharchyshyn_dr).

Какие повреждения получил дом

Взрывная волна выбила окна в доме Харчишина, а бронированная входная дверь "влетела" внутрь дома. По словам певца, россияне разгромили около 20 домов в городке, а также уничтожили автомобили.

"Эти уб*юдки разгромили почти половину улицы, около двадцати домов, в городке, где мы снимаем жилье. Слава Богу, никто не погиб и не пострадал физически, но имущества уничтожено немало. Сочувствую всем пострадавшим соседям, кто лишился домов и автомобилей", — написал артист.

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Последствия нападения со стороны россиян Фото: Instagram Последствия нападения со стороны россиян Фото: Instagram Последствия нападения со стороны россиян Фото: Instagram

Харчишин очень расстроился из-за очередного "прилета" по мирным жителям, но, по мнению певца, это не повод сдаваться.

"Верю только в наш народ, который много раз ошибался и приобрел горький опыт, и в самую сильную в мире армию. И что мы, в конце концов, будем выбирать лидеров, которые не будут менять ядерное оружие на кусок мяса, не будут вестись на пустые обещания, меморандумы от гамериков и прочих пи*доболов. Да, конечно, меня очень огорчает этот очередной варварский обстрел мирных жителей, о котором даже не упомянет "североамериканский гарант", но это не повод опускать руки. Не дождетесь, проклятые оккупанты! Спасибо за сочувствие и слова поддержки. Помощь не нужна. Помогайте Силам обороны любым способом", — добавил музыкант.

К слову, это не первый случай, когда дом Харчишина подвергается атаке со стороны оккупантов. В марте 2022 года он сообщал, что его дом в Гостомеле, где он жил вместе с семьёй, был полностью разрушен.

Дом сгорел, когда в него "попали орки". Жена певца и трое его детей находились в безопасности за границей, но сам певец часто навещал это место и кормил двух кошек, живших на территории.

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