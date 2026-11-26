Щонайменше 31 людина загинула, коли на кільцевій дорозі Каїра злетів із траси бензовоз і спалахнув. Поранення отримали ще щонайменше 21 людина, а влада Єгипту попереджає, що ці дані попередні й можуть змінитися.

Автоцистерна з пальним злетіла з кільцевої дороги Каїра, розбилася й вибухнула в середу, 25 листопада. Щонайменше 31 людина загинула, повідомили єгипетські органи влади, передає MLG.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, поранення отримали щонайменше 21 людина. Початково йшлося про 25 постраждалих, згодом цифру скоригували. Міністр охорони здоров'я Халед Абдель Гаффар зазначив, що кількість загиблих попередня й може зрости. Станом на ніч проти четверга ці дані були найсвіжішими.

Вибух стався над тунелем №10 на кільцевій дорозі в районі Аль-Варрак в Імбабі, що належить до губернаторства Гіза. Це щільно заселена частина Великого Каїра на західному березі Нілу.

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Цистерна належала приватному перевізнику й перевозила нафтопродукти, повідомило Міністерство нафти Єгипту, передає UPI. Машина зійшла з шосе та розбилася, після чого стався вибух. Раніше в середу Міністерство охорони здоров'я повідомляло про 30 загиблих.

На місце відправили 39 автомобілів швидкої допомоги, а постраждалих розвезли до трьох лікарень району.

Слідчих на місце скерувала прокуратура, яка повідомила про 27 згорілих автомобілів і мотоциклів. Частина тіл обгоріла настільки, що впізнати людей неможливо, тому особи загиблих встановлюють за аналізом ДНК і документами, які вдалося знайти. Пожежу, за даними місцевих медіа, вогнеборці взяли під контроль.

Дорогу після аварії перекрили, і водії опинилися в заторі. Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі висловив співчуття та доручив надати допомогу постраждалим і родинам загиблих.

Схожа трагедія сталася в країні в січні, коли в масовому ДТП біля Бені-Суейфа на південь від Каїра загинула 21 людина.

Раніше повідомлялося, що в центрі Варшави ввечері 25 листопада біля будівлі Міністерства культури Польщі, яка розташована навпроти Президентського палацу, 22-річний чоловік підпалив себе. Медики борються за його життя. Польський сенатор назвав потерпілого громадянином України з Картою поляка, а видання Fakt пише, що це студент з України.

Також у Туреччині на металургійному заводі в Ізмірі струмінь розплавленої сталі вилився на робітників. Вибух стався близько 12:00 9 листопада, повідомило турецьке медіа Dunya. Загинули шестеро людей, ще близько 14 отримали поранення, а рятувальники витягали людей з-під завалів.