"Як бомба чи землетрус": у Туреччині стався вибух на заводі, почалась пожежа, є загиблі (відео)

У Туреччині під час інциденту в цеху металургійного підприємства струмінь розплавленої сталі полився прямо на робітників. На місце трагедії прибули рятувальники, які почали витягувати людей з-під руїн.

Близько 12 год 9 листопада стався вибух на металургійному заводі у місті Ізмір в Туреччині, повідомило турецьке медіа Dunya. Внаслідок вибуху загинуло шестеро людей, а близько 14 отримали поранення. Медіа опублікували відео з цеху, у якому палає пожежа, а робітники намагаються зрозуміти, що сталось та як виправити ситуацію.

Вибух у Туреччині — деталі інциденту на металургійному заводі 9 листопада

Металургійний завод Habaş, на якому стався вибух, розташований у районі Аліяга у місті Ізмір. Очевидці розповіли, що мостовий кран упав у той момент, коли розливали розплавлену сталь. Внаслідок цього стався вибух та почалась пожежа, і також зруйнувалась частина виробничого приміщення. Медіа повідомили, що під завалами опинились 10 робітників, яких намагаються врятувати.

Видео дня

Представник міської влади Ізміра повідомив, що постраждалих відправили у лікарні: з 14 поранених троє — в особливо важкому стані.

"Відповідні групи безперебійно продовжують пошуково-рятувальні роботи, щоб дістатися до 10 громадян, які залишаються під завалами після вибуху. Було розпочато необхідні розслідування та дослідження, щоб пролити світло на всі аспекти інциденту, і розвиток подій уважно стежить", — ідеться в офіційній заяві.

Вибух у Туреччині — деталі трагедії 9 листопада

Очевидці вибуху на заводі в Туреччині поділились враженнями від інциденту. Один з очевидців розповів про сильний вибух, від якого виникло враження, що начебто рухається земна кора. Після вибуху він побачив чорний дим, який охопив виробничі приміщення.

"Відчуття було таке, ніби земна кора рухається під нами; я подумав, що це землетрус. Здавалося, ніби земля буквально рухалася під нами. Там, де був димар, спалахнула пожежа", — навели медіа слова чоловіка.

Інші очевидці уточнили, що вибух був схожий на вибух бомби, а над місцем подій здійнялась хмара диму та пилу.

"Це був вибух, як бомба. Потім почали прибувати пожежні машини та машини швидкої допомоги. Земля тряслася. Це було дуже потужно", — заявили очевидці.

Тим часом медіа додало, що інцидент стався на стратегічно важливому підприємстві Туреччини. Також уточнюється, що це промисловий район з аналогічними підприємствами, тому будівлі захищені від подібних подій.

Завод належить компанії Habaş — це один з найбільших промислових конгломератів Туреччини, який займається чорною металургією, енергетикою та нафтопродуктами, і також є дистриб'ютором сировини для хімічної промисловості. Потужність заводу HABAŞ Demir Çelik в Аліазі — 4,5 млн тонн сталі на рік, яку виплавляють на електродугових печах.

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти на промислових підприємствах, які стались у Європі та світі. Наприклад, у вересні почалась пожежа на заводі боєприпасів у Словаччині. Пожежники повідомили, що зайнявся дах під час ремонтних робіт: інформації про жертв не було.

Нагадуємо, 31 серпня стався вибух на заводі у Польщі, який займається виготовленням дронів для України.