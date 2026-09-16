У Словаччині спалахнула масштабна пожежа: горить завод з випуску боєприпасів (фото)

У словацькому місті Сніна на оборонному заводі ZVS Holding, де виготовляють боєприпаси, спалахнула масштабна пожежа під час ремонтних робіт.

У словацькому місті Сніна 16 вересня сталася пожежа на території колишнього підприємства "Вихорлат" у приміщеннях компанії ZVS Holding, яка спеціалізується на виготовленні боєприпасів. Про це повідомляє словацьке інформаційне агентство TASR. Інформацію про пожежу агентству підтвердило Крайське управління Пожежно-рятувального корпусу в Пряшеві, а міністр оборони Словаччини Роберт Калінак заявив, що займання, ймовірно, сталося під час реконструкційних робіт.

Перші повідомлення про займання надійшли близько 12:00 за місцевим часом. За інформацією Крайського управління пожежно-рятувального корпусу в Пряшеві, горів дах виробничої будівлі на вулиці Строярській на території ZVS Holding. Над містом піднявся густий чорний дим, який було видно з різних районів Сніни.

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До гасіння вогню залучили 16 рятувальників та сім одиниць спеціальної техніки. За словами речниці Оперативного центру Служби швидкої медичної допомоги Петри Клімешової, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а викликів медиків на місце події не знадобилося.

Міська влада Сніни через соціальні мережі закликала жителів, які перебувають поблизу підприємства, обмежити перебування на вулиці, закрити вікна та двері, а також вимкнути кондиціонери, рекуператори та інші системи, які забирають повітря ззовні.

"Просимо мешканців не наближатися до місця пожежі та дотримуватися вказівок служб, які працюють на місці", — повідомила міська влада.

Міська влада Сніни опублікувала рекомендації для мешканців Фото: Facebook

Пізніше з'явилася додаткова інформація від групи CSG, до якої входить ZVS Holding. За словами представника компанії Андрея Чіртека, пожежа виникла на даху будівлі під час реконструкційних робіт, які виконувала зовнішня підрядна компанія.

Працівників підприємства евакуювали. За інформацією компанії, ніхто не постраждав, а пожежу локалізували. На місці продовжили роботи з остаточного гасіння спільно з пожежниками.

Втім, виробництво на об'єкті тимчасово призупинили. Точний розмір збитків наразі встановлюють.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк повідомив, що за попередніми даними зайняття сталося під час планових реконструкційних робіт. Він наголосив, що основне виробниче обладнання не постраждало, оскільки в тій частині цеху, де виник вогонь, безпосереднє виготовлення продукції не здійснювалося.

"Там відбувається реконструкція цеху, і під час ремонтних робіт, ймовірно, виникла пожежа. У цьому приміщенні працюють із металом та виготовляють металеві снаряди", — зазначив Роберт Каліняк, припустивши, що причиною могло стати недотримання правил безпеки під час зварювальних робіт.

Водночас міністр не став називати остаточну причину займання. Серед можливих варіантів він згадав роботи зі зварюванням, але наголосив, що передчасно робити остаточні висновки. За його словами, у відповідній частині підприємства працюють із металом і виготовляють металеві корпуси боєприпасів.

Наразі фахівці продовжують з'ясовувати остаточні причини та обставини виникнення пожежі на оборонному об'єкті.

Яке значення має підприємство

ZVS Holding є частиною словацької оборонної промисловості. Офіційні документи компанії зазначають, що виробничі потужності в Сніні працюють як внутрішній постачальник компонентів для спеціального виробництва. Основна діяльність ZVS Holding охоплює, зокрема, велико- та середньокаліберні боєприпаси.

Міністерство оборони Словаччини раніше повідомляло, що на підприємстві ZVS Holding у Сніні запустили нову виробничу лінію для 155-мм артилерійських боєприпасів.

Підприємство також планує розширення виробництва. За даними словацьких Hospodárske noviny, інвестиція на понад 31 млн євро має збільшити річне виробництво корпусів боєприпасів приблизно зі 100 тисяч до 330 тисяч, а кількість працівників — приблизно з 220 до 400.

У CSG водночас заявили, що не очікують впливу пожежі на виконання зобов'язань перед замовниками, оскільки група має виробничі потужності у Словаччині та інших країнах.

Нагадаємо, 24 липня у російському Кірові після удару спалахнула пожежа на підприємстві "Авіатек", яке працює на російський авіаційно-оборонний комплекс. Завод бере участь у виробництві ЗРК "Тор" і постачає компоненти для ракет Х-101 та іншої військової техніки РФ.

Також ми писали, що у Санкт-Петербурзі 8 червня сталася пожежа в ангарі на вулиці Мінеральній поблизу заводу "Арсенал". За даними російського МНС, площа займання становила близько 400 кв. м, а попередньо причиною міг стати вибух хімічних реагентів; водночас пізніше стало відомо, що ангар не належав території самого заводу "Арсенал".