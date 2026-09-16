В Словакии вспыхнул масштабный пожар: горит завод по производству боеприпасов (фото)

В словацком городе Снина на оборонном заводе ZVS Holding, где производят боеприпасы, во время ремонтных работ разразился крупный пожар.

В словацком городе Снина 16 сентября произошёл пожар на территории бывшего предприятия "Вихорлат" в помещениях компании ZVS Holding, специализирующейся на производстве боеприпасов. Об этом сообщает словацкое информационное агентство TASR. Информацию о пожаре агентству подтвердило Крайское управление Пожарно-спасательного корпуса в Пряшеве, а министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил, что возгорание, вероятно, произошло во время реконструкционных работ.

Первые сообщения о возгорании поступили около 12:00 по местному времени. По информации Крайского управления пожарно-спасательного корпуса в Пряшеве, горела крыша производственного здания на улице Строярской на территории ZVS Holding. Над городом поднялся густой черный дым, который был виден из разных районов Снины.

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К тушению пожара были привлечены 16 спасателей и семь единиц специальной техники. По словам пресс-секретаря Оперативного центра Службы скорой медицинской помощи Петры Климешовой, в результате инцидента никто не пострадал, и вызов медиков на место происшествия не потребовался.

Городские власти Снины через социальные сети призвали жителей, находящихся вблизи предприятия, ограничить пребывание на улице, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры, рекуператоры и другие системы, забирающие воздух с улицы.

"Просим жителей не приближаться к месту пожара и следовать указаниям служб, работающих на месте", — сообщили городские власти.

Городские власти Снины опубликовали рекомендации для жителей Фото: Facebook

Позже появилась дополнительная информация от группы CSG, в которую входит ZVS Holding. По словам представителя компании Андрея Чиртека, пожар возник на крыше здания во время реконструкционных работ, которые выполняла внешняя подрядная компания.

Сотрудников предприятия эвакуировали. По данным компании, никто не пострадал, а пожар удалось локализовать. На месте продолжили работы по окончательному тушению совместно с пожарными.

Впрочем, производство на объекте временно приостановлено. Точный размер убытков в настоящее время устанавливается.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что, по предварительным данным, возгорание произошло во время плановых реконструкционных работ. Он подчеркнул, что основное производственное оборудование не пострадало, поскольку в той части цеха, где возник пожар, непосредственное производство продукции не осуществлялось.

"Там идет реконструкция цеха, и, вероятно, во время ремонтных работ возник пожар. В этом помещении работают с металлом и изготавливают металлические снаряды", — отметил Роберт Калиняк, предположив, что причиной могло стать несоблюдение правил безопасности во время сварочных работ.

В то же время министр не стал называть окончательную причину возгорания. Среди возможных вариантов он упомянул сварочные работы, но подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы. По его словам, в соответствующем цехе предприятия работают с металлом и изготавливают металлические корпуса боеприпасов.

В настоящее время специалисты продолжают выяснять окончательные причины и обстоятельства возникновения пожара на оборонном объекте.

Какое значение имеет предприятие

ZVS Holding входит в состав словацкой оборонной промышленности. В официальных документах компании указывается, что производственные мощности в Снине работают в качестве внутреннего поставщика компонентов для специального производства. Основная деятельность ZVS Holding охватывает, в частности, крупно- и среднекалиберные боеприпасы.

Министерство обороны Словакии ранее сообщало, что на предприятии ZVS Holding в Снине запустили новую производственную линию по выпуску 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Предприятие также планирует расширить производство. По данным словацкой газеты "Hospodárske noviny", инвестиции в размере более 31 млн евро должны увеличить годовой объем производства корпусов боеприпасов примерно со 100 тысяч до 330 тысяч, а количество сотрудников — примерно с 220 до 400.

В CSG при этом заявили, что не ожидают, что пожар повлияет на выполнение обязательств перед заказчиками, поскольку у группы есть производственные мощности в Словакии и других странах.

Напомним, 24 июля в российском Кирове после удара вспыхнул пожар на предприятии "Авиатек", которое работает на российский авиационно-оборонный комплекс. Завод участвует в производстве ЗРК "Тор" и поставляет компоненты для ракет Х-101 и другой военной техники РФ.

Также мы сообщали, что 8 июня в Санкт-Петербурге произошел пожар в ангаре на улице Минеральной недалеко от завода "Арсенал". По данным российского МЧС, площадь возгорания составила около 400 кв. м, а предварительно причиной мог стать взрыв химических реагентов; при этом позже стало известно, что ангар не входил в состав территории самого завода "Арсенал".