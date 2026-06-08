В Петербурге вспыхнул завод "Арсенал": там изготавливают артиллерийские установки (видео)

В российском городе Санкт-Петербург произошел пожар на заводе "Арсенал". Предположительно, горит ангар с химическими реагентами. Также в сети сообщают о том, что там произошел взрыв, которым могла быть разрушена кирпичная стена.

Официальной информации от российских властей пока нет. Российский Telegram-канал "Фонтанка" пишет о том, что к зданию вокзала съехались четыре машины скорой помощи, три пожарных автомобиля и газовая служба.

В МЧС изданию подтвердили, что пожар произошел на площади 30 на 50 метров. Также там сообщили о взрыве.

Видео с места публикует украинский OSINT-канал "Exilenova+".

Автор канала уточняет, что завод "Арсенал" занимается:

производством корабельных артиллерийских установок (АК-100, АК-130 и других);

производством пусковых установок для военных кораблей;

изготовлением отдельных компонентов ракетной техники;

производством космических аппаратов и оборудования для них.

Відео дня

Завод находится под санкциями всех стран ЕС и США.

По данным Википедии, каждый второй корабль в ВМС ВС РФ имеет артиллерийские установки, изготовленные на заводе "Арсенал".

Атака на Петербург 3 июня — что известно

Напомним, что утром 3 июня стало известно об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что дроны Сил обороны поразили Петербургский нефтяной терминал. Примечательно, что это произошло именно в день начала международного экономического форума, где впоследствии состоялось выступление кремлевского диктатора Владимира Путина.

Атаку на Петербург также подтвердил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, который опубликовал украинский беспилотник, на крыле которого была указана отсылка к песне российской группы "Ленинград" "Чисто Питер": "Шо вы тетя мнете тити, берите ведра и тушите Питер".

Впоследствии "Мадьяр" также сообщил, что российский корвет "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного вооружения, потерпел поражение в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

Ранее Фокус объяснял, что украинский удар по Санкт-Петербургу, по мнению политического аналитика Игара Тышкевича, имеет два очевидных смысла. Во-первых, это "привет" экономическому форуму, который как раз сегодня начинается в Питере и традиционно очень важен для Путина. Но этот удар имеет также и отдаленную цель — он бьет по осенним выборам в России.