У Петербурзі спалахнув завод "Арсенал": там виготовляють артилерійські установки (відео)

У російському місті Санкт-Петербург сталася пожежа на заводі "Арсенал". Імовірно, горить ангар з хімічними реагентами. Також у мережі повідомляють про те, що там стався вибух, яким могла бути зруйнована цегляна стіна.

Офіційної інформації від російської влади наразі немає. Російський Telegram-канал "Фонтанка" пише про те, що до будівлі вокзалу з'їхались чотири машини швидкої допомоги, три пожежних автомобілі та газова служба.

У МНС виданню підтвердили, що пожежа сталася на площі 30 на 50 метрів. Також там повідомили вибух.

Відео з місця публікує український OSINT-канал "Exilenova+".

Автор каналу уточнює, що завод "Арсенал" займається:

виробництвом корабельних артилерійських установок (АК-100, АК-130 та інших);

виробництвом пускових установок для військових кораблів;

виготовленням окремих компонентів ракетної техніки;

виробництвом космічних апаратів і обладнання для них.

Відео дня

Завод перебуває під санкціями усіх країн ЄС та США.

За даними Вікіпедії, кожен другий корабель у ВМС ЗС РФ має артилерійські установки, що були виготовлені на заводі "Арсенал".

Атака на Петербург 3 червня — що відомо

Нагадаємо, що вранці 3 червня стало відомо про атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що дрони Сил оборони уразили Петербурзький нафтовий термінал. Примітно, що це сталося саме в день початку міжнародного економічного форуму, де згодом відбувся виступ кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Атаку на Петербург також підтвердив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, який опублікував український безпілотник, на крилі якого було вказано відсилку до пісні російського гурту "Ленинград" "Чисто Питер": "Шо ви тєтя мнете тіті, беріть відра і тушіть Пітєр".

Згодом "Мадяр" також повідомив, що російський корвет "Бойкий", який є носієм керованого ракетного озброєння, зазнав ураження в Кронштадті під Санкт-Петербургом.

Раніше Фокус пояснював, що український удар по Санкт-Петербургу, на думку політичного аналітика Ігара Тишкевича, має два очевидних сенси. По-перше, це "привіт" економічному форуму, який якраз сьогодні розпочинається в Пітері і традиційно дуже важливий для Путіна. Але цей удар має також і віддалену мету — він б'є по осінніх виборах у Росії.