Підозрюють диверсію: у Польщі підірвали виробництво дронів для України, що відомо

В ніч на 31 серпня сталась пожежа у польському місті Скаржисько-Каменне (Skarżysko-Kamienna) на підприємстві WB Electronics, яка виготовляє дрони для України, розповіли медіа. Офіційно не підтверджують підпал, але згадують про низку диверсій на заводах з виробництва зброї, які відбулись у серпні 2026 року. Що сталось на підприємстві, розташованому за 200 км від України?

Невідомі підпалили приміщення заводу WB Electronics на південній околиці населеного пункту, ідеться у матеріалі медіа Onet. Завод на вулиці Obuwnicza у містечку Скаржисько-Каменному у Свєнтокшиському воєводстві у центральному регіоні Польщі. Камера відеоспостереження зафіксувала не встановленого чоловіка у масці, які проник на закриту територію. Агентство внутрішньої безпеки повідомило, що "дуже серйозно" ставиться до інциденту.

Вибухи збройних заводів — продукція WB Electronics

Медіа розповіло деталі про подію на збройному заводі у Польщі. З'ясувалось, що близько 00:23 31 серпня на території підприємства WB Electronics спрацював датчик руху й охоронна компанія повідомила про це поліцію. Крім того, камера помітила чоловіка у балаклаві, який переліз через паркан. Тим часом почалась пожежа і на місце подій прибули рятувальники. Вогонь охопив приміщення, розташоване поруч зі складом електронних компонентів. Пожежа тривала близько двох годин: люди не постраждали, оскільки на той момент завод не працював, ідеться у матеріалі. Правоохоронці обшукали територію та виявили під парканом светр та рюкзак. Почалось розслідування, яким займається поліція, Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Служба військової контррозвідки.

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"Влада не виключає можливості підпалу. У таких пожежах співробітники спеціальних служб діють надзвичайно серйозно та не применшують її значення. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки працюють над тим, щоб ретельно перевірити, чи можна говорити про акт саботажу", — навели медіа слова представника спецслужб.

Вибухи збройних заводів — що сталось у Польщі

У мережі не відшукалось фото чи відео з місця подій на збройному заводі у Скаржисько-Каменному. Крім того, немає коментарів компанії WB Electronics. Інцидент підтвердила місцева поліція: написали, що встановлюють причини пожежі й що згоріло одне приміщення.

Вибухи збройних заводів — заява поліція про інцидент на WB Electronics 31 серпня Фото: Скриншот

WB Electronics — завод групи компаній WB GROUP, який з 2014 року постачає дрони для ЗСУ. Серед моделей — розвідувальні безпілотники FlyEye, як використовуються ЗСУ, баражувальний боєприпас Warmate, розвідувально-ударна платформа Gladius тощо. Крім того, в середині липня підписали угоду з Альянсом дронів ЄС-Україна та планували вироблять БпЛА за угодою Drone Deal. 27 серпня компанія повідомила, що виготовляє 25 безпілотників на добу.

Зазначимо, медіа писали про інші вибухи на збройних заводах Європи, які постачають зброю Україні. Наприклад, 30 серпня загорівся завод JFG Composites з композитними матеріалами, які постачались українцям, повідомили на порталі Niezalezna. Тим часом 25 серпня стало відомо, що на заводі Skyeton у Словаччині планували влаштувати підпал за допомогою запалювальної суміші типу напалм, але зловмисників затримали. 10 серпня — пожежа на заводі зброї/складі боєприпасів EMCO в Болгарії (перед цим вибухав у 2023 році), 13 серпня — вибух на підприємстві з виробництва боєприпасів KNDS Ammo Italy в Італії, 15 серпня — підпал виробника дронів Milrem Robotics, який працює з Україною,

Нагадуємо, 25 серпня у Москву прилетів глава ЦРУ Джон Реткліфф: серед причин була версія про те, що він застерігав РФ від гібридного чи прямого нападу на члена НАТО в Європі.