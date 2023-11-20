"Загрози з боку РФ": у Болгарії заговорили про нові саботажі у військовій сфері

Болгарський промисловець у галузі озброєнь Еміліан Гебрєв висловив побоювання щодо можливих нових актів диверсії з боку Російської Федерації на об'єктах болгарської оборонної сфери.

Related video

Керівництво болгарської компанії EMKO, яка займається виробництвом основної частини болгарських боєприпасів радянського зразка, що поставляються в Україну, відзначає активні спроби диверсій на своїх заводах і складах. Про це заявив глава компанії Еміліан Гебрєв в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

Бізнесмен зазначив, що російські диверсійні групи активно нападають на об'єкти його компанії, проте жодного з них не затримали або не притягли до відповідальності у справі його отруєння та вибухів на об'єктах компанії. Це, на думку Гебрєва, свідчить про рівень впливу Москви на болгарський уряд.

"Загрози з боку Росії означають необхідність вжиття нового комплексу заходів як на національному рівні, так і на рівні альянсу", — написав він у відповідях на запитання електронною поштою.

На думку аналітиків і урядовців, російське втручання, що поширюється також на політичні партії та засоби масової інформації, загрожує зростаючим амбіціям Болгарії зі збільшення виробництва зброї та боєприпасів радянських часів, що їх використовує Україна та клієнти по всьому світу, що розвивається.

Попри це, представник болгарської прокуратури Веселін Іванов заявив, що твердження про російське вторгнення "абсолютно не відповідають реальності", зазначивши, що нове керівництво прокуратури намагається провести реформи у своєму відомстві.

Російські диверсії на військових об'єктах у Болгарії

Уперше компанія Emco стала об'єктом нападу 2011 року, коли на одному з її складів у центральній частині Болгарії прогримів вибух. За словами Гебрєва, це був перший акт саботажу проти його заводів. За минулі роки сталися й інші вибухи, зокрема вибух 2022 року і велика пожежа цього року на підприємстві Emco в Карнобаті на сході Болгарії.

За його словами, подібні інциденти відбувалися і на інших збройових підприємствах, але влада не розслідувала обставини.

"У жодній із більш ніж десятка справ, пов'язаних із російськими терористичними актами і шпигунською діяльністю в Болгарії, не було отримано жодних результатів", — сказав Гебрєв. "Усі розслідування були або припинені, або застопорені, і жодне з них не було доведено до суду".

Корупція серед болгарських прокурорів і відсутність розслідувань їхньої злочинної поведінки не раз фігурували в доповідях Європейської комісії, зазначає видання. Безкарність прокурорів і вплив Росії, що зберігається, також є одними з причин, названих кількома столицями ЄС для блокування приєднання Болгарії до Шенгенської зони, яка не має кордонів.

Сам Гебрєв був отруєний 2015 року фосфорорганічною нервово-паралітичною речовиною, аналогічною до "Новачка", використаної в замаху на колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля на території Великої Британії три роки по тому.

У випадку Гебрєва нервово-паралітичну речовину було нанесено на ручку дверей його автомобіля, припаркованого в Софії. Він впав у кому на кілька тижнів, але потім одужав. Через кілька місяців у нього на дачі проявилися аналогічні симптоми отруєння, і його терміново госпіталізували.

Болгарська прокуратура почала розслідування щодо трьох агентів ГРУ, підозрюваних у поводженні з нервово-паралітичною речовиною, і пред'явила їм обвинувачення в "замаху на вбивство". Однак 2020 року справу призупинили через технічні труднощі та відсутність міжнародної юридичної допомоги.

Вплив Росії в Болгарії

Гебрєв та інші представники індустрії зазначають, що Болгарія, з її 7-мільйонним населенням, яка колись була близьким союзником Москви в період "холодної війни", як і раніше, залишається головною зоною діяльності російських агентів. Вони підкреслюють, що проникнення агентів особливо сильно відчувається в органах прокуратури і безпеки країни.

З моменту "холодної війни" "Болгарія стала занадто відкритою і розслабленою, що полегшило агентам ГРУ проведення своїх операцій", — підкреслює Гебрєв.

"Росіяни виявляють великий інтерес до наших підприємств і людей, які на них працюють", — сказав один із болгарських чиновників, який побажав залишитися невідомим.

Експерти зазначають, що Emco — одна з небагатьох компаній, що виробляють за межами Росії 125-мм танкові снаряди радянського стандарту, які досі використовуються українськими військами для своїх танків. Такі специфічні можливості можуть бути однією з причин, через які болгарський виробник стає об'єктом диверсій.

Зазначимо також, що 2014 року саме зброю і боєприпаси компанії Гебрєва було підірвано на складах у чеській Врбетіце. Тоді Чехія заявила про висилку всіх російських дипломатів, які були ідентифіковані як співробітники спецслужб Росії. Причиною стала підозра в причетності Головного управління Генштабу РФ до вибухів.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю FT Гебрєв заявив журналістам, що, на його думку, російські спецслужби мають вплив на політичні партії та ЗМІ. Завдяки цьому є загроза порушення виробництва боєприпасів — снарядів, патронів для радянської військової техніки, яка використовується на полі бою Силами оборони України.