Болгарский промышленник в области вооружений Эмилиан Гебрев выразил опасения относительно возможных новых актов диверсии со стороны Российской Федерации на объектах болгарской оборонной сферы.

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Руководство болгарской компании EMKO, которая занимается производством основной части болгарских боеприпасов советского образца, поставляемых в Украину, отмечает активные попытки диверсий на своих заводах и складах. Об этом заявил глава компании Эмилиан Гебрев в интервью британской газете Financial Times.

Бизнесмен отметил, что российские диверсионные группы активно нападают на объекты его компании, однако ни один из них не был задержан или привлечен к ответственности по делу его отравления и взрывов на объектах компании. Это, по мнению Гебрева, свидетельствует об уровне влияния Москвы на болгарское правительство.

"Угрозы со стороны России означают необходимость принятия нового комплекса мер как на национальном уровне, так и на уровне альянса", — написал он в ответах на вопросы по электронной почте.

По мнению аналитиков и правительственных чиновников, российское вмешательство, распространяющееся также на политические партии и средства массовой информации, угрожает растущим амбициям Болгарии по увеличению производства оружия и боеприпасов советских времен, используемых Украиной и клиентами по всему развивающемуся миру.

Несмотря на это, представитель болгарской прокуратуры Веселин Иванов заявил, что утверждения о российском вторжении "абсолютно не соответствуют реальности", отметив, что новое руководство прокуратуры пытается провести реформы в своем ведомстве.

Российские диверсии на военных объектах в Болгарии

Впервые компания Emco стала объектом нападения в 2011 году, когда на одном из ее складов в центральной части Болгарии прогремел взрыв. По словам Гебрева, это был первый акт саботажа против его заводов. За прошедшие годы произошли и другие взрывы, в том числе взрыв в 2022 году и крупный пожар в этом году на предприятии Emco в Карнобате на востоке Болгарии.

По его словам, подобные инциденты происходили и на других оружейных предприятиях, но власти не расследовали обстоятельства.

"Ни по одному из более чем десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской деятельностью в Болгарии, не было получено никаких результатов", — сказал Гебрев. "Все расследования были либо прекращены, либо застопорены, и ни одно из них не было доведено до суда".

Коррупция среди болгарских прокуроров и отсутствие расследований их преступного поведения не раз фигурировали в докладах Европейской комиссии, отмечает издание. Безнаказанность прокуроров и сохраняющееся влияние России также являются одними из причин, названных несколькими столицами ЕС для блокирования присоединения Болгарии к Шенгенской зоне, не имеющей границ.

Сам Гебрев был отравлен в 2015 году фосфорорганическим нервно-паралитическим веществом, аналогичным "Новичку", использованному в покушении на бывшего сотрудника российской разведки, Сергея Скрипаля, на территории Великобритании три года спустя.

В случае Гебрева нервно-паралитическое вещество было нанесено на ручку двери его автомобиля, припаркованного в Софии. Он впал в кому на несколько недель, но затем выздоровел. Через несколько месяцев у него на даче проявились аналогичные симптомы отравления, и его срочно госпитализировали.

Болгарская прокуратура начала расследование в отношении трех агентов ГРУ, подозреваемых в обращении с нервно-паралитическим веществом, и предъявила им обвинение в "покушении на убийство". Однако в 2020 году дело было приостановлено из-за технических трудностей и отсутствия международной юридической помощи.

Влияние России в Болгарии

Гебрев и другие представители индустрии отмечают, что Болгария, с ее 7-миллионным населением, которая когда-то была близким союзником Москвы в период "холодной войны", по-прежнему остается главной зоной деятельности российских агентов. Они подчеркивают, что проникновение агентов особенно сильно ощущается в органах прокуратуры и безопасности страны.

С момента "холодной войны" "Болгария стала слишком открытой и расслабленной, что облегчило агентам ГРУ проведение своих операций", — подчеркивает Гебрев.

"Россияне проявляют большой интерес к нашим предприятиям и людям, которые на них работают", — сказал один из болгарских чиновников, пожелавший остаться неизвестным.

Эксперты отмечают, что Emco — одна из немногих компаний, производящих за пределами России 125-мм танковые снаряды советского стандарта, которые до сих пор используются украинскими войсками для своих танков. Такие специфические возможности могут быть одной из причин, по которым болгарский производитель становится объектом диверсий.

Отметим также, что в 2014 году именно оружие и боеприпасы компании Гебрева были взорваны на складах в чешской Врбетице. Тогда Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ к взрывам.

Напомним, в этом же интервью FT Гебрев заявил журналистам, что по его мнению, российские спецслужбы имеют влияние на политические партии и СМИ. Благодаря этому есть угроза нарушения производства боеприпасов — снарядов, патронов для советской военной техники, которая используется на поле боя Силами обороны Украины.