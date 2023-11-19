Меньше БК для танков и арты: в Болгарии заявили о спецагентах РФ в правительстве и СМИ, — FT

В Болгарии в течение десяти лет произошло семь взрывов на складах оружейных заводов, а также дважды травили владельца крупнейшей оружейной компании. Между тем правительство этой страны, как предполагают источники СМИ, инфильтрировано российскими спецагентами.

Related video

Российские спецслужбы осуществили различные виды диверсий на территории Болгарии, направленных на предпринимателей и производства, которые занимаются выпуском оружия советских образцов. При этом ни одно из событий не завершилось арестами и приговорами. О деталях ситуации на оружейных заводах Болгарии рассказало издание The Financial Times.

Важно

Оружие для ВСУ: компания Rheinmetall поставит Украине более 30 танков Leopard 1

Издание пообщалось с владельцем компании по производству оружия Emco Эмилианом Гебревым. Гербев напомнил, что его пытались отравить дважды в 2015 году. При этом он некоторое время пробыл в коме, а эксперты считали, что для отравления могли использовать яд "Новичок". "Новичок" — именно то вещество, которым два российских диверсанта пытались убить россиянина Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ. Кроме яда, осуществлялись атаки на склады и заводы, отметил оружейник.

Болгарин указал, что после всех диверсий он не заметил реальных результатов следствия. Утверждает, что никто не привлечен к ответственности и это "провал". Причиной провала является "постоянное влияние Москвы на правительство Болгарии", подчеркнул Гебрев. По его мнению, российские спецслужбы имеют влияние на политические партии и СМИ. Благодаря этому есть угроза нарушения производства боеприпасов — снарядов, патронов для советской военной техники, которая используется на поле боя.

"Это угрожает растущим стремлением Болгарии увеличить производство оружия и боеприпасов советских времен, которые используются Украиной", — написали авторы статьи.

По мнению анонимных источников, с которыми пообщались журналисты, больше всего "инфильтрации" российскими агентами — в службе безопасности и в прокуратуре Болгарии. Именно этим объясняют ход расследования диверсий в сфере производства вооружения.

"Россияне очень заинтересованы нашими объектами и людьми, которые их обслуживают. Вопрос в том, как болгарские власти могут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства — это проблема. Кто расследует прокуратуру?", — пояснил журналистам FT неназванный болгарский чиновник. При этом издание подчеркнуло, что именно Болгария выпускает танковые снаряды калибра 125 мм, которые подходят для украинских танков.

Снаряды со стенда Emco Фото: Nikolay Doychinov/AFP

Оружие для Украины из Болгарии — детали

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Болгария в течение первого года войны предоставила Украине военного снаряжения на 1млрд долл. При этом заводы этой страны выпускают патроны для военной техники советских образцов, объясняли эксперты важность этого направления помощи.

Между тем расследователи The Insider рассказали о семи взрывах на складах на оружейных заводах Болгарии. Первый зафиксированный случай произошел в апреле 2011 года, последний — в июне 2023 года. По мнению расследователей, к этим событиям причастны российские спецслужбы — об этом свидетельствуют косвенные данные о перелетах известных работников ГРУ России.

Взрывы в Болгарии 2011-2023 гг. Фото: The Insider

Emco — одна из крупнейших болгарских компаний по выпуску снарядов и других видов военного снаряжения. На сайте компании указывается, что она выпускает артиллерийские, РСЗО, танковые боеприпасы, минометные снаряды, ручные гранаты, авиационные ракеты, минометы.

При этом в июле Фокус рассказывал о парии из 100 бронетранспортеров, которые правительство Болгарии все же решило отправить в Украину. Кроме того, чиновники выдворили с территории страны журналиста, которого подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Напоминаем, правительство Болгарии заявило, что планирует построить на территории страны базу НАТО. Ожидается, что строительство обойдется в 55 млн долл. Между тем эксперты рассказали о важности болгарской вооруженной промышленности для поддержания обороноспособности Украины.