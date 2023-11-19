Менше БК для танків і арти: у Болгарії заявили про проникнення спецагентів РФ в уряд та ЗМІ, — FT

У Болгарії протягом десяти років сталось сім вибухів на складах збройних заводів, а також двічі труїли власника найбільшої збройної компанії. Між тим уряд цієї країни, як припускають джерела ЗМІ, інфільтрований російськими спецагентами.

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Російські спецслужби здійснили різні види диверсій на території Болгарії, спрямованих на підприємців та виробництва, які займаються випуском зброї радянських зразків. При цьому жодна з подій не завершилась арештами та вироками. Про деталі ситуації на збройних заводах Болгарії розповіло видання The Financial Times.

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Видання поспілкувалось з власником компанії з виробництва зброї Emco Еміліаном Гебревим. Гербев нагадав, що його намагались отруїти двічі у 2015 році. При цьому він певний час пробув у комі, а експерти вважали, що для отруєння могли використати отруту "Новичок". "Новичок" — саме та речовина, якою два російських диверсанти намагались убити росіянина Сергія Скрипаля, колишнього працівника ГРУ. Крім отрути, здійснювались атаки на склади і заводи, зазначив зброяр.

Болгарин вказав, що після усіх диверсій він не зауважив реальних результатів слідства. Стверджує, що нікого не притягнуто до відповідальності і це "провал". Причиною провалу є "постійний вплив Москви на уряд Болгарії", наголосив Гебрев. На його думку, російські спецслужби мають вплив на політичні партії та ЗМІ. Завдяки цьому є загроза порушення виробництва боєприпасів — снарядів, набоїв для радянської військової техніки, яка використовується на полі бою.

"Це загрожує зростаючим прагненням Болгарії збільшити виробництво зброї та боєприпасів радянських часів, які використовуються Україною", — написали автори статті.

На думку анонімних джерел, з якими поспілкувались журналісти, найбільше "інфільтрації" російськими агентами — у службі безпеки та в прокуратурі Болгарії. Саме цим пояснюють хід розслідування диверсій у збройній сфері.

"Росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, які їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада може захистити галузь і окремих осіб, власників галузі. Невдалі розслідування, знищені докази — це проблема. Хто розслідує прокуратуру?", — пояснив журналістам FT неназваний болгарський чиновник. При цьому видання наголосило, що саме Болгарія випускає танкові снаряди калібру 125 мм, які підходять для українських танків.

Снаряди зі стенду Emco Фото: Nikolay Doychinov/AFP

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Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що Болгарія протягом першого року війни надала Україні військового спорядження на 1млрд дол. При цьому заводи цієї країни випускають набої для військової техніки радянських зразків, пояснювали експерти важливість цього напрямку допомоги.

Між тим розслідувачі The Insider розповіли про сім вибухів на складах на збройних заводах Болгарії. Перший зафіксований випадок стався у квітні 2011 року, останній — у червні 2023 року. На думку розслідувачів, до цих подій причетні російські спецслужби — про це свідчать опосередковані дані про перельоти відомих працівників ГРУ Росії.

Вибухи у Болгарії 2011-2023 рр. Фото: The Insider

Emco — одна з найбільших болгарських компаній з випуску снарядів та інших видів військового спорядження. На сайті компанії вказується, що вона випускає артилерійські, РСЗВ, танкові боєприпаси, мінометні снаряди, ручні гранати, авіаційні ракети, міномети.

При цьому у липні Фокус розповідав про парію зі 100 бронетранспортерів, які уряд Болгарії все ж вирішив відправити в Україну. Крім того, урядовці видворили з території країни журналіста, якого підозрювали у співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадуємо, уряд Болгарії заявив, що планує збудувати на території країни базу НАТО. Очікується, що будівництво обійдеться у 55 млн дол. Між тим експерти розповіли про важливість болгарської збройної промисловості для підтримки обороноздатності України.