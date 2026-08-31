Подозревают диверсию: в Польше взорвали производство дронов для Украины, что известно

В ночь на 31 августа в польском городе Скаржиско-Каменное (Skarżysko-Kamienna) произошёл пожар на предприятии WB Electronics, производящем дроны для Украины, сообщили СМИ. Официально поджог не подтверждается, но упоминается о ряде диверсий на заводах по производству оружия, произошедших в августе 2026 года. Что произошло на предприятии, расположенном в 200 км от Украины?

Неизвестные подожгли здание завода WB Electronics на южной окраине населенного пункта, говорится в материале СМИ Onet. Завод расположен на улице Obuwnicza в городке Скаржиско-Каменное в Свентокшиском воеводстве в центральном регионе Польши. Камера видеонаблюдения зафиксировала неустановленного мужчину в маске, проникшего на закрытую территорию. Агентство внутренней безопасности сообщило, что "очень серьезно" относится к этому инциденту.

Взрывы на оружейных заводах — продукция WB Electronics

СМИ сообщили подробности о происшествии на оружейном заводе в Польше. Выяснилось, что около 00:23 31 августа на территории предприятия WB Electronics сработал датчик движения, и охранная компания сообщила об этом в полицию. Кроме того, камера зафиксировала мужчину в балаклаве, который перелез через забор. Тем временем начался пожар, и на место происшествия прибыли спасатели. Огонь охватил помещение, расположенное рядом со складом электронных компонентов. Пожар длился около двух часов: люди не пострадали, поскольку в тот момент завод не работал, говорится в материале. Правоохранители обыскали территорию и обнаружили под забором свитер и рюкзак. Началось расследование, которым занимаются полиция, Агентство внутренней безопасности Польши и Служба военной контрразведки.

Відео дня

"Власти не исключают возможности поджога. В случае таких пожаров сотрудники специальных служб относятся к делу чрезвычайно серьезно и не преуменьшают его значение. Сотрудники Агентства внутренней безопасности работают над тем, чтобы тщательно проверить, можно ли говорить об акте саботажа", — привели СМИ слова представителя спецслужб.

Взрывы на оружейных заводах — что произошло в Польше

В сети не удалось найти ни фотографий, ни видео с места событий на оружейном заводе в Скаржиско-Каменном. Кроме того, нет комментариев со стороны компании WB Electronics. Инцидент подтвердила местная полиция: сообщили, что выясняют причины пожара и что сгорело одно помещение.

Взрывы на оружейных заводах — заявление полиции об инциденте на WB Electronics 31 августа Фото: Скриншот

WB Electronics — завод группы компаний WB GROUP, который с 2014 года поставляет дроны для ВСУ. Среди моделей — разведывательные беспилотники FlyEye, используемые ВСУ, баражирующий боеприпас Warmate, разведывательно-ударная платформа Gladius и др. Кроме того, в середине июля было подписано соглашение с Альянсом дронов ЕС-Украина и планировалось производить БПЛА в рамках соглашения Drone Deal. 27 августа компания сообщила, что производит 25 беспилотников в сутки.

Отметим, что СМИ писали о других взрывах на оружейных заводах Европы, поставляющих оружие Украине. Например, 30 августа загорелся завод JFG Composites, производящий композитные материалы, которые поставлялись украинцам, сообщили на портале Niezalezna. Между тем 25 августа стало известно, что на заводе Skyeton в Словакии планировали устроить поджог с помощью зажигательной смеси типа напалма, но злоумышленников задержали. 10 августа — пожар на оружейном заводе/складе боеприпасов EMCO в Болгарии (ранее там произошел взрыв в 2023 году), 13 августа — взрыв на предприятии по производству боеприпасов KNDS Ammo Italy в Италии, 15 августа — поджог производителя дронов Milrem Robotics, сотрудничающего с Украиной,

Напоминаем, что 25 августа в Москву прибыл глава ЦРУ Джон Ретклифф: среди причин называлась версия о том, что он предостерегал РФ от гибридного или прямого нападения на члена НАТО в Европе.