"Как бомба или землетрясение": в Турции произошел взрыв на заводе, начался пожар, есть погибшие (видео)

В Турции во время инцидента в цехе металлургического предприятия струя расплавленной стали обрушилась прямо на рабочих. На место трагедии прибыли спасатели, которые начали извлекать людей из-под обломков.

Около 12:00 9 ноября произошел взрыв на металлургическом заводе в городе Измир в Турции, сообщило турецкое СМИ Dunya. В результате взрыва погибли шесть человек, а около 14 получили ранения. СМИ опубликовали видео из цеха, в котором бушует пожар, а рабочие пытаются понять, что произошло и как исправить ситуацию.

Взрыв в Турции — подробности инцидента на металлургическом заводе 9 ноября

Металлургический завод Habaş, на котором произошел взрыв, расположен в районе Алиага в городе Измир. Очевидцы рассказали, что мостовой кран упал в тот момент, когда разливали расплавленную сталь. В результате произошел взрыв и начался пожар, а также была разрушена часть производственного помещения. СМИ сообщили, что под завалами оказались 10 рабочих, которых пытаются спасти.

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Представитель городских властей Измира сообщил, что пострадавших доставили в больницы: из 14 раненых трое находятся в особо тяжелом состоянии.

"Соответствующие группы бесперебойно продолжают поисково-спасательные работы, чтобы добраться до 10 граждан, которые остаются под завалами после взрыва. Начаты необходимые расследования и изыскания, чтобы пролить свет на все аспекты инцидента, и за развитием событий ведется пристальное наблюдение", — говорится в официальном заявлении.

Взрыв в Турции — подробности трагедии 9 ноября

Очевидцы взрыва на заводе в Турции поделились впечатлениями от инцидента. Один из очевидцев рассказал о сильном взрыве, от которого создалось впечатление, будто движется земная кора. После взрыва он увидел черный дым, охвативший производственные помещения.

"Было такое ощущение, будто земная кора движется под нами; я подумал, что это землетрясение. Казалось, будто земля буквально двигалась под нами. Там, где стояла труба, вспыхнул пожар", — привели СМИ слова мужчины.

Другие очевидцы уточнили, что взрыв напоминал взрыв бомбы, а над местом происшествия поднялось облако дыма и пыли.

"Это был взрыв, словно бомба. Затем начали прибывать пожарные машины и машины скорой помощи. Земля тряслась. Это было очень мощно", — заявили очевидцы.

Между тем СМИ добавили, что инцидент произошел на стратегически важном предприятии Турции. Также уточняется, что это промышленный район с аналогичными предприятиями, поэтому здания защищены от подобных происшествий.

Завод принадлежит компании Habaş — одному из крупнейших промышленных конгломератов Турции, занимающемуся черной металлургией, энергетикой и нефтепродуктами, а также являющемуся дистрибьютором сырья для химической промышленности. Мощность завода HABAŞ Demir Çelik в Алиазе составляет 4,5 млн тонн стали в год, которую выплавляют в электродуговых печах.

Отметим, что Фокус писал о других инцидентах на промышленных предприятиях, произошедших в Европе и мире. Например, в сентябре на заводе по производству боеприпасов в Словакии произошел пожар. Пожарные сообщили, что во время ремонтных работ загорелась крыша: информации о жертвах не было.

Напоминаем, что 31 августа произошел взрыв на заводе в Польше, занимающемся производством дронов для Украины.