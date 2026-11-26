По меньшей мере 31 человек погиб, когда на кольцевой дороге Каира бензовоз съехал с трассы и загорелся. Еще как минимум 21 человек получил ранения, а власти Египта предупреждают, что эти данные являются предварительными и могут измениться.

Автоцистерна с топливом съехала с кольцевой дороги Каира, разбилась и взорвалась в среду, 25 ноября. По меньшей мере 31 человек погиб, сообщили египетские власти, передает MLG.

По последним данным Министерства здравоохранения, ранения получили не менее 21 человека. Изначально речь шла о 25 пострадавших, позже цифру скорректировали. Министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар отметил, что число погибших является предварительным и может увеличиться. По состоянию на ночь с среды на четверг эти данные были самыми свежими.

Взрыв произошёл над туннелем № 10 на кольцевой дороге в районе Аль-Варрак в Имбабе, входящем в состав губернаторства Гиза. Это густонаселённый район Большого Каира на западном берегу Нила.

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Цистерна принадлежала частному перевозчику и перевозила нефтепродукты, сообщило Министерство нефти Египта, передает UPI. Машина съехала с шоссе и разбилась, после чего произошел взрыв. Ранее в среду Министерство здравоохранения сообщало о 30 погибших.

На место направили 39 машин скорой помощи, а пострадавших доставили в три больницы района.

Следователей на место направила прокуратура, которая сообщила о 27 сгоревших автомобилях и мотоциклах. Часть тел обгорела настолько, что опознать людей невозможно, поэтому личности погибших устанавливают по анализу ДНК и документам, которые удалось найти. Пожар, по данным местных СМИ, пожарные взяли под контроль.

Дорогу после аварии перекрыли, и водители оказались в пробке. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования и поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Подобная трагедия произошла в стране в январе, когда в массовом ДТП возле Бени-Суейфа к югу от Каира погиб 21 человек.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября в центре Варшавы возле здания Министерства культуры Польши, расположенного напротив Президентского дворца, 22-летний мужчина поджег себя. Медики борются за его жизнь. Польский сенатор назвал пострадавшего гражданином Украины с "Картой поляка", а издание Fakt пишет, что это студент из Украины.

Кроме того, в Турции на металлургическом заводе в Измире струя расплавленной стали обрушилась на рабочих. Взрыв произошел около 12:00 9 ноября, сообщило турецкое СМИ Dunya. Погибли шесть человек, еще около 14 получили ранения, а спасатели извлекали людей из-под завалов.