26 ноября в столице обрушилось многоэтажное здание. Как сообщают местные СМИ, это не связано с российской атакой, хотя причина инцидента не была названа

Днем 26 ноября в одном из столичных районов обрушилось многоэтажное здание. Об этом сообщают местные группы в соцсетях. Они отмечают, что это не является следствием российского удара, однако причины обрушения неизвестны.

Как сообщает ГСЧС Киева в 16:07, взрыв газового баллона произошел в Дарницком районе. Известно об одном пострадавшем. Обошлось без дальнейшего возгорания помещения. Причины инцидента будут устанавливаться правоохранителями.

Ранее сообщалось, что автоцистерна с горючим взлетела с кольцевой дороги Каира, разбилась и взорвалась в среду, 25 ноября. Погибли не менее 31 человек, еще не менее 21 получили ранения, а власти Египта предупреждают, что эти данные предварительны и могут измениться.

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Также столб дыма над левобережьем Киева был замечен утром 26 ноября, был виден даже из Оболонского района. О масштабном пожаре в районе станции метро "Лесная" сообщил местный паблик "Киевский Движ", а столичные власти инцидент на тот момент не комментировали.

Кроме этого, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о повреждении собственного дома в результате российского удара. Мощная взрывная волна выбила окна, а бронированная входная дверь откинулась внутрь жилья. Самого артиста дома не было, никто не погиб и физически не пострадал, однако имущества уничтожено немало. По словам певца, в городке повреждено около 20 домов, а также уничтожены автомобили. Об этом он написал в Instagram.