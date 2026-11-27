Более 900 тысяч домов и предприятий в США остались без электроэнергии из-за мощного шторма, обрушившегося на оба побережья страны. Ливни, шквальный ветер, наводнения и снегопады сорвали празднование Дня благодарения и затруднили авиасообщение.

Ливни, шквальный ветер, наводнения и снегопады обрушились на оба побережья США, а в отдельных регионах было объявлено чрезвычайное положение. По состоянию на вечер 26 ноября без электричества оставались более 900 тысяч домов и предприятий, сообщает Associated Press.

В Нью-Джерси было введено чрезвычайное положение, ограничения действовали и в других частях штата. Стихия сорвала и празднование Дня благодарения, ведь в Нью-Йорке перенесли парад.

Дороги и улицы прибрежных населенных пунктов от Северной Каролины до Нью-Джерси оказались под водой. Местами спасатели помогали водителям выбраться из автомобилей.

Видео дня

В Вирджинии на несколько часов закрыли мост-туннель Chesapeake Bay Bridge-Tunnel. В Северной Каролине морская вода затопила единственную автомобильную дорогу, соединяющую остров Хаттерас с материком.

В Калифорнии предупредили о риске наводнения и возможной эвакуации. В городе Пасифика большие волны разрушили часть пирса. Нарушено и железнодорожное сообщение. Сообщалось о повреждениях путей и размывах, из-за которых пришлось изменять маршруты и приостанавливать движение на отдельных участках.

Непогода охватила и центральную часть США. В Иллинойсе и Миссури выпал снег, причем в Сент-Луисе его слой составил около 18,5 сантиметра, а в округе Сент-Женевьеве в Миссури — примерно 36.

В городе Венцвилл обрушилась крыша ледовой арены, однако никто не пострадал. По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия продлятся ещё несколько дней.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября в центре Варшавы возле здания Министерства культуры Польши, расположенного напротив Президентского дворца, 22-летний мужчина поджег себя. Медики борются за его жизнь, а польский сенатор назвал пострадавшего гражданином Украины, имеющим "Карту поляка". Издание Fakt пишет, что это студент из Украины.

Кроме того, 26 ноября в одном из районов Киева обрушилось многоэтажное здание. Об этом сообщили местные паблики, отметив, что это не связано с российским ударом, однако причины обрушения остались неизвестными.

Кроме того, по меньшей мере 31 человек погиб, когда на кольцевой дороге Каира бензовоз съехал с трассы и загорелся. Еще как минимум 21 человек получил ранения, а власти Египта предупреждают, что эти данные являются предварительными и могут измениться.