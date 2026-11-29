На Рождество в Карпатах уже забронировано 88 % жилых помещений. Стоимость проживания зависит от туристического направления, типа жилья и удаленности от курорта Буковель.

Самые дешевые варианты на 24 декабря можно найти от 1600 гривен в сутки, сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Booking.

В Яремче, Ворохте и Татарове стоимость аренды стандартного двухместного номера в частном доме на 24 декабря начинается от 1600 гривен в сутки. В отелях такое проживание обойдется от 2500 гривен.

В то же время отдых в гостинично-ресторанных SPA-комплексах обойдется от 6800 гривен в сутки. Аренда домов для отдыха стоит от 7 до 11 тысяч гривен, а элитных шале — от 17 тысяч гривен в сутки.

Поляница расположена примерно в трех километрах от курорта Буковель. Здесь цены на двухместные номера на Рождество начинаются от 3300 гривен в сутки.

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Полулюкс можно забронировать от 4100 гривен. Аренда шале с двумя спальнями стоит около 11 тысяч гривен в сутки.

За проживание в SPA-комплексах придется заплатить от 7 до 16 тысяч гривен в сутки.

В отелях Буковеля стандартный номер на 24 декабря стоит в среднем от 4500 гривен в сутки. Цены на полулюксы начинаются от 6600 гривен.

Проживание в SPA-отелях обойдется в 10–14 тысяч гривен в сутки. Самые дорогие варианты — элитные шале, стоимость аренды которых составляет от 26 до 30 тысяч гривен.

В то же время некоторые отели предлагают сезонные скидки. В частности, к "Черной пятнице" стоимость отдельных вариантов проживания снизили на 30%.

Издание Фокус сообщило, что правительство США призывает своих граждан проявлять особую осторожность во время пребывания в Европе в период праздников. Оно разослало предупреждение о возможных террористических атаках, забастовках и ложных угрозах взрывов.

Также напоминаем, как выглядела новогодняя елка 2025/2026 в Киеве. Её высота составляла 16 метров. В частности, её стиль был сформирован на основе фресок Софии Киевской, которые передавали тепло веков, мягкие оттенки времени и ощущение внутренней силы.