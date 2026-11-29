На Різдво в Карпатах уже забронювали 88% помешкань. Вартість проживання залежить від туристичної локації, типу житла та віддаленості від курорту Буковель.

Найдешевші варіанти на 24 грудня можна знайти від 1600 гривень за добу, повідомляє видання РБК-Україна із посиланням на дані сервісу Booking.

У Яремче, Ворохті та Татарові оренда стандартного двомісного номера у приватній садибі на 24 грудня стартує від 1600 гривень за добу. У готелях аналогічне проживання коштуватиме від 2500 гривень.

Водночас відпочинок у готельно-ресторанних SPA-комплексах обійдеться від 6800 гривень за добу. Оренда відпочинкових будинків коштує від 7 до 11 тисяч гривень, а елітних шале — від 17 тисяч гривень за добу.

Поляниця розташована приблизно за три кілометри від курорту Буковель. Тут ціни на двомісні номери на Різдво починаються від 3300 гривень за добу.

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Напівлюкс можна забронювати від 4100 гривень. Оренда шале з двома спальнями коштує близько 11 тисяч гривень за добу.

За проживання у SPA-комплексах доведеться заплатити від 7 до 16 тисяч гривень за добу.

У готелях Буковелю стандартний номер на 24 грудня коштує в середньому від 4500 гривень за добу. Ціни на напівлюкси стартують від 6600 гривень.

Проживання у SPA-готелях обійдеться у 10–14 тисяч гривень за добу. Найдорожчі варіанти — елітні шале, вартість оренди яких становить від 26 до 30 тисяч гривень.

Водночас деякі готелі пропонують сезонні знижки. Зокрема, до Чорної п'ятниці вартість окремих варіантів проживання знизили на 30%.

Фокус писав, що Уряд США закликає своїх громадян бути особливо обережними під час перебування в Європі під час святкового сезону. Він розіслав попередження про можливі терористичні атаки, страйки та хибні погрози про вибухи.

Також нагадуємо, як виглядала ялинка 2025/2026 у Києві. Вона мала висоту 16 метрів. Зокрема, її стиль був сформований на основі фресок Софії Київської, які передавали тепло століть, м’які відтінки часу та відчуття внутрішньої сили.