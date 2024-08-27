Марина Аристова призналась, был ли у нее роман с Максом Леоновым

Марина Аристова откровенно рассказала, что происходит в ее личной жизни после развода с мужем.

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Телеведущая и инфлюенсер Марина Аристова призналась, действительно ли у нее был роман с известным хореографом Максом Леоновым, с которым ее часто видят на светских мероприятиях. Подробностями личной жизни она поделилась в интервью Фокуса.

В частности, Марины Аристовой ответила на слухи, действительно ли у нее роман с Максом Леоновым. Телеведущая заявила, что между ней и хореографом ничего кроме дружбы нет, а слухи только слухами.

Также телеведущая призналась, имеет ли сегодня новые отношения после того, как развелась со своим мужем, бизнесменом и политиком Юрием Аристовым, с которым они пробыли в браке 13 лет. Марина заявила, что пока ее сердце свободно.

Также Марина Аристова призналась, что не прочь принять участие в известном проекте "Холостячка" в главной роли, однако не сейчас, ведь пока это не ко времени. Но если будут такие предложения, то оно не против.

"Я считаю, что сейчас не ко времени именно проект "Холостячка", но если бы мне сейчас предложили, я бы охотно рассмотрела это предложение, потому что это о невероятном опыте и очень крутых эмоциях", — пояснила телеведущая.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Марины Аристовой для Фокуса.