Марина Арістова зізналася, чи був у неї роман з Максом Леоновим

Марина Арістова відверто розповіла, що відбувається в її особистому житті після розлучення з чоловіком.

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Телеведуча та інфлюєнсерка Марина Арістова зізналася, чи дійсно у неї був роман з відомим хореографом Максом Леоновим, з яким її часто бачать на світських заходах. Подробицями особистого життя вона поділилася в інтерв’ю Фокусу.

Зокрема, Марини Арістової відповіла на чутки, чи дійсно вона має роман із Максом Леоновим. Телеведуча заявила, що між нею та хореографом нічого крім дружби немає, а чутки є лише чутками.

Також телеведуча зізналася, чи має сьогодні нові стосунки після того, як розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом та політиком Юрієм Арістовим, з яким вони пробули у шлюбі 13 років. Марина заявила, що поки її серце вільне.

Також Марина Арістова зізналася, що не проти взяти участь у відомому проєкті "Холостячка" у головній ролі, однак не зараз, адже поки це не на часі. Але якщо будуть такі пропозиції, то вона не проти.

"Я вважаю, що зараз не на часі саме проєкт "Холостячка", але якби мені зараз запропонували, я б залюбки розглянула цю пропозицію, бо це про неймовірний досвід і дуже круті емоції", — пояснила телеведуча.

Детальніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Марини Арістової для Фокусу.