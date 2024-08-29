Певец Тамерлан рассекретил, что находится на задании в Курской области (фото)

Тамерлан с первых дней полномасштабного вторжения, которое осуществила РФ, стал на защиту Украины.

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Ведущий и интервьюер Слава Демин рассекретил, где проходит военную службу муж Алены Омаргалиевой, Тамерлан. Фото переписки с Тамерланом Демин опубликовал у себя на странице в инстаграм.

Как оказалось, известный R'n'B исполнитель и участник украинской группы TamerlanAlena Тамерлан, сейчас находится на Курщине. С первых дней полномасштабного вторжения Тамерлан добровольно присоединился к ТРО, однако впоследствии вступил в ряды ВСУ в составе которых выполняет боевые задачи в войне против оккупантов.

В частности, Слава Демин показал фрагмент переписки с Тамерланом. Там можно увидеть фото артиста на фоне дорожного указателя с надписями: "Дьяконово, Рыльск, Суджа". На фоне них стоит Тамерлан в военной амуниции.

"Я так и знал, что ты уклонист и уехал за границу", — в шутку прокомментировал фотографию артиста Демин. На что Тамерлан ответил: "Я по "Шляху" как волонтер".

Где сейчас служит Тамерлан

Заметим, что в последнее время Тамерлан почти не ведет социальные сети, ведь служит в ВСУ. Ранее в интервью изданию Фокус Алена Омаргалиева рассказала, что мужчина не рассматривает вариант демобилизации из армии, пока не закончится война. не появляется в соцсетях из-за службы в ВСУ. Однако недавно он появился на первом сольном выступлении жены, где впервые за долгое время спел.

Напомним, ранее мы писали, что Алена Омаргалиева рассказала о кризисе в отношениях с Тамерланом.

Кроме этого, Фокус писал, что Алена Омаргалиева призналась, что поддерживает отношения со свекровью, которая живет в России.