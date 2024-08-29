Співак Тамерлан розсекретив, що знаходиться на завданні в Курській області (фото)

Тамерлан з перших днів повномасштабного вторгнення, яке здійснила РФ, став на захист України.

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Ведучий та інтерв’юер Слава Дьомін розсекретив, де проходить військову службу чоловік Альони Омаргалієвої, Тамерлан. Фото переписки з Тамерланом Дьомін опублікував у себе на сторінці в інстаграм.

Як виявилося, відомий R’n’B виконавець та учасник українського гурту TamerlanAlena Тамерлан, нині перебуває на Курщині. З перших днів повномасштабного вторгнення Тамерлан добровільно приєднався до ТРО, однак згодом вступив до лав ЗСУ у складі яких виконує бойові завдання у війні проти окупантів.

Зокрема, Слава Дьомін показав фрагмент переписки з Тамерланом. Там можна побачити фото артиста на фоні дорожнього вказівника з написами: "Дяконове, Рильськ, Суджа". На фоні них стоїть Тамерлан у військовій амуніції.

"Я так і знав, що ти ухилянт і виїхав за кордон", — жартома прокоментував світлину артиста Дьомін. На що Тамерлан відповів: "Я по "Шляху" як волонтер".

Де зараз служить Тамерлан

Зауважимо, що останнім часом Тамерлан майже не веде соціальні мережі, адже служить в ЗСУ. Раніше в інтерв’ю виданню Фокус Альона Омаргалієва розповіла, що чоловік не розглядає варіант демобілізації з війська, поки не закінчиться війна, не з’являється в соцмережах через службу в ЗСУ. Однак нещодавно він з’явився на першому сольному виступі дружини, де вперше за довгий час заспівав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Альона Омаргалієва розповіла про кризу в стосунках з Тамерланом.

Крім цього, Фокус писав, що Альона Омаргалієва зізналася, що підтримує стосунки зі свекрухою, яка живе в Росії.