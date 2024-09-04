"Обычная зависть": в колледже, где училась Соломия Опрышко, ответили на хейт в сторону певицы

После выступления во Дворце спорта в сети активно начал сыпаться хейт в сторону Соломии Опрышко, которая скрывалась под маской Клавдии Петровны.

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Директор Дрогобычского музыкального колледжа имени В. Барвинского Юрий Чумка, где четыре года получала образование Соломия Опрышко (сценическое имя Клавдия Петровна) отреагировал на хейт в сторону девушки. В эксклюзивном комментарии для Фокуса Юрий Чумак объяснил, чем обусловлена критика в сторону 19-летней артистки.

В частности, после двух концертов, которые Клавдия Петровна дала во Дворце спорта и где впервые показала свое настоящее лицо, на артистку полилось немало хейта относительно ее внешности и ее живого исполнения песен.

По словам Юрия Чумака, по его мнению, критика в сторону Соломии не очень уместна, ведь девушка впервые вышла на сцене и два дня подряд собрала полные Дворцы спорта.

"Откровенно говоря, мне очень обидно читать такие комментарии. Где-то оно о такой болезни нашего общества. Это очень обидно, потому что в целом, я себе так думаю, на месте "комментаторов" мог бы быть его личный ребенок. Я отношусь к Соломии, как к ребенку, потому что знаю ее с 15-летнего возраста. Она здесь фактически формировалась, становилась взрослым человеком. Поэтому мне очень обидно читать такие комментарии. Мне кажется, что здесь еще играет такую роль, обычная зависть человеческая. Обычно больше всего критикуют те, кто сами не могут достичь чего-то, зато я буду критиковать лежа на диване кого-то другого. Я думаю, что она с достоинством примет это испытание, оно сделает ее только сильнее, потому что жизнь не простая штука. В жизни ей придется сталкиваться с такими вещами негативными. Здесь надо все понимать. Как говорит народная мудрость: "Караван идет, а собаки лают". Делать свое. Она большая молодец", — сказал Юрий Чумак.

Кроме этого, директор музыкального колледжа прокомментировал обвинения в сторону Соломии относительно неточностей пения. По его словам, девушка отработала два концерта подряд, а это большая нагрузка на голос, поэтому какие-то погрешности могут только просто подтвердить, что девушка выступала вживую.

"Относительно каких-то там не точностей. Человек отработал таких два концерта вживую. Вопросов нет, очень много звезд бегают, скачут по сцене под плюс и оно все звучит красиво и совершенно. Если человек работает вживую, надо понимать специфику пения. Вы пробежите 100 метров и попробуйте спеть два предложения. Вы поймете о чем идет речь. Она удивительно отработала целые концерты и здесь надо отдать должное. Фантастически она отработала, с эмоциями. Здесь только восхищение. Может нравиться творчество, может не нравиться. Это другое дело. Но люди готовы голосовать своими деньгами. Мы понимаем, что цена не дешевая, а большое количество столичной публики все-таки пришло на концерт, это видимо не может быть незамеченным. Ребенок в 19 лет поет тексты представителей расстрелянного возрождения, ребенок берет себе псевдоним из литературного образа Винниченко. Это все-таки повод гордиться", — резюмировал директор колледжа.

Напомним, ранее мы писали, кто такая Соломия Опрышко и что о ней рассказывают в учебном заведении, где она получала музыкальное образование.