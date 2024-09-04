"Звичайна заздрість": у коледжі, де вчилася Соломія Опришко, відповіли на хейт в бік співачки

Після виступу в Палаці спорту в мережі активно почав сипатися хейт в бік Соломії Опришко, яка ховалася під маскою Клавдії Петрівни.

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Директор Дрогобицького музичного коледжу імені В. Барвінського Юрій Чумка, де чотири роки здобувала освіту Соломія Опришко (сценічне ім’я Клавдія Петрівна) відреагував на хейт в бік дівчини. В ексклюзивному коментарі для Фокусу Юрій Чумак пояснив, чим зумовлена критика в бік 19-річної артистки.

Зокрема, після двох концертів, які Клавдія Петрівна дала в Палаці спорту і де вперше показала своє справжнє обличчя, на артистку полилося чимало хейту щодо її зовнішності та її живого виконання пісень.

За словами Юрія Чумака, на його думку, критика у бік Соломії є не дуже доречною, адже дівчина вперше вийшла на сцені і два дні поспіль зібрала повні Палаци спорту.

"Відверто кажучи, мені дуже прикро читати такі коментарі. Десь воно про таку хворобу нашого суспільства. Це дуже прикро, тому що загалом, я собі так думаю, на місці "коментаторів" могла б бути його особиста дитина. Я ставлюсь до Соломії, як до дитини, бо знаю її з 15-річного віку. Вона тут фактично формувалася, ставала дорослою людиною. Тому мені дуже прикро читати такі коментарі. Мені здається, що тут ще відіграє таку роль, звичайна заздрість людська. Зазвичай найбільше критикують ті, хто самі не можуть досягти чогось, натомість я буду критикувати лежачи на дивані когось іншого. Я думаю, що вона з гідністю прийме це випробування, воно зробить її тільки сильніше, бо життя не проста штука. В житті їй доведеться стикатися з такими речами негативними. Тут треба все розуміти. Як каже народна мудрість: "Караван іде, а собаки гавкають". Робити своє. Вона великий молодець", — сказав Юрій Чумак.

Крім цього, директор музичного коледжу прокоментував звинувачення в бік Соломії щодо неточностей співу. За його словами, дівчина відпрацювала два концерти поспіль, а це неабияке навантаження на голос, тому якісь похибки можуть тільки просто підтвердити, що дівчина виступала наживо.

"Стосовно якихось там не точностей. Людина відпрацювала таких два концерти наживо. Питань немає, дуже багато зірок бігають, скачуть по сцені під плюс і воно все звучить гарно і досконало. Якщо людина працює на живо, треба розуміти специфіку співу. Ви пробіжіть 100 метрів і попробуйте заспівати два речення. Ви зрозумієте про що йде мова. Вона на диво відпрацювала цілі концерти і тут треба віддати належне. Фантастично вона відпрацювала, з емоціями. Тут тільки захоплення. Може подобатися творчість, може не подобатися. Це інша справа. Але люди готові голосувати своїми грошима. Ми розуміємо, що ціна не дешева, а велика кількість столичної публіки все-таки прийшла на концерт, це мабуть не може бути непоміченим. Дитина в 19 років співає тексти представників розстріляного відродження, дитина бере собі псевдонім з літературного образа Винниченка. Це все-таки привід пишатися", — резюмував директор коледжу.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто така Соломія Опришко та що про неї розповідають в навчальному закладі, де вона здобувала музичну освіту.