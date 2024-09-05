Елена Залужная рассказала о серьезных психологических проблемах у "Железного генерала"

Она вспомнила, каким в 2014 году вернулся Валерий Залужный после боев на Донбассе. Елена призналась, что у мужчины были серьезные психологические проблемы.

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Жена экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Елена рассказала, как после АТО муж видел покойников, погибших на фронте. Об этом она рассказала в книге "Железный генерал. Уроки человечности", которую написала бывшая советница генерала Людмила Долгоновская, пишет "УП".

Так, Елена вспомнила события 2014 года, когда Россия захватила часть территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексировала Крым. Тогда Валерий Залужный принимал активное участие в обороне Украины. В июле 2014 года его назначили заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор он руководил почти всеми группировками, которые создавали на этих территориях. Пробыл он на этой должности до 2017 года. Впоследствии его назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Запад".

В частности, Елена рассказала о боях за Дебальцево, в которых принимал участие Валерий Залужный. По словам женщины, после пережитого, она с мужем долго не могли вернуться к нормальной жизни. Тогда после увиденного, по словам Елены, Валерий говорил, что видит погибших, которые приходят к нему и говорят с ним.

"Думала, мы этого не переживем", — призналась Елена.

Заметим, бои за Дебальцево начались в июле 2014 года. Впоследствии из-за перемирия борьба за территорию была не такая интенсивная. Однако уже в январе–феврале 2015 года начались новые бои за Дебальцево. Тогда российская армия хотела завладеть населенным пунктом, чтобы закрепить свои позиции. В результате украинским войскам пришлось отступать. Тогда украинская армия понесла многочисленные потери, которые достигли несколько сотен погибших и раненых.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Залужного "слила" многолетнюю тайну отца.

Кроме этого, Фокус писал, что Валерий Залужный поздравил жену с днем рождения и поделился новым снимком из Лондона.