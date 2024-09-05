Олена Залужна розповіла про серйозні психологічні проблеми у "Залізного генерала"

Вона пригадала яким у 2014 році повернувся Валерій Залужний після боїв на Донбасі. Олена зізналася, що чоловік мав серйозні психологічні проблеми.

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Дружина ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Олена розповіла, як після АТО чоловік бачив покійників, які загинули на фронті. Про це вона розповіла у книзі "Залізний генерал. Уроки людяності", яку написала колишня радниця генерала Людмила Долгоновськая, пише "УП".

Так, Олена згадала події 2014 року, коли Росія захопила частину територій Донецької та Луганської областей, а також анексувала Крим. Тоді Валерій Залужний брав активну участь в обороні України. У липні 2014 року його призначили заступником командира сектора "С", який формувався на Донеччині. Відтоді він керував майже всіма угрупованнями, які створювали на цих територіях. Пробув він на цій посаді до 2017 року. Згодом його призначили начальником штабу — першим заступником командувача військ Оперативного командування "Захід".

Зокрема, Олена розповіла про бої за Дебальцеве, у яких брав участь Валерій Залужний. За словами жінки, після пережитого, вона з чоловіком довго не могли повернутися до нормального життя. Тоді після побаченого, за словами Олени, Валерій говорив, що бачить загиблих, які приходять до нього і говорять з ним.

"Думала, ми цього не переживемо", — зізналася Олена.

Зауважимо, бої за Дебальцеве почалися у липні 2014 року. Згодом через перемир’я боротьба за територію була не така інтенсивна. Однак вже у січні-лютому 2015 року почалися нові бої за Дебальцеве. Тоді російська армія хотіла заволодіти населеним пунктом, щоб закріпити свої позиції. У результаті українським військам довелося відступати. Тоді українська армія зазнала чисельних втрати, які досягли кілька сотень загиблих та поранених.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Залужного "злила" багаторічну таємницю батька.

Крім цього, Фокус писав, що Валерій Залужний привітав дружину з днем народження та поділився новим знімком із Лондона.