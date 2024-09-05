Продюсер Клавдии Петровны назвала сумму, которую артистка собрала с двух концертов в Киеве

На первые сольные концерты Клавдии Петровны пришло около 20 тысяч зрителей.

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19-летняя певица Klavdia Petrivna под шляпой которой скрывалась Соломия Опрышку собрав два Дворца спорта заработала со своих первых концертов 10 миллионов гривен. Такую информацию опубликовало издание Forbes, а в комментарии Фокусу продюсер артистки Екатерина Шевченко подтвердила.

В частности, известно, что на концерты Клавдии Петровны в день 30 и 31 августа пришло 16 тысяч зрителей, которые приобрели билеты.

По данным издания, стоимость билетов на концерт артистки составляла от 499 гривен и достигала аж 7 499 гривен. И хоть СЕО Concert.ua, которые организовывали концерт не озвучивают сумму, которую удалось собрать за первые выступления Клавдии Петровны, издание Фокус предположило, что общая сумма изъятая из продажи билетов составляет 10-10,5 миллионов гривен.

Фокус обратился за официальным комментарием к продюсеру артистки, Екатерине Шевченко, которая подтвердила указанные цифры. На вопрос, действительно ли информация об изъятой сумме за продажу билетов соответствует действительности, она ответила: "Это так и есть".

Однако, стоит заметить, что речь идет не о чистой сумме прибыли, ведь при расчете следует учесть расходы, которые были использованы для подготовки и самого выступления артистки. Относительно суммы гонорара, которая все же досталась Клавдии Петровне, то пока эти цифры не разглашаются.

Напомним, ранее Фокус писал, что в колледже, где училась Соломия Опрышко, рассказали о звездной болезни девушки.

Кроме этого, мы писали, что директор колледжа, в котором училась Соломия Опрышко, рассказал, кто она на самом деле.