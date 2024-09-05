Продюсерка Клавдії Петрівни назвала суму, яку артистка зібрала з двох концертів у Києві

На перші сольні концерти Клавдії Петрівни прийшло близько 20 тисяч глядачів.

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19-річна співачка Klavdia Petrivna під капелюхом якої ховалася Соломія Опришку зібравши два Палаци спорту заробила зі своїх перших концертів 10 мільйонів гривень. Таку інформацію опублікувало видання Forbes, а в коментарі Фокусу продюсерка артистки Катерина Шевченко підтвердила.

Зокрема, відомо, що на концерти Клавдії Петрівни у день 30 та 31 серпня прийшло 16 тисяч глядачів, які придбали квитки.

За даними видання, вартість квитків на концерт артистки становила від 499 гривень і сягала аж 7 499 гривень. І хоч СЕО Concert.ua, які організовували концерт не озвучують суму, яку вдалося зібрати за перші виступи Клавдії Петрівни, видання Фокус припустило, що загальна сума вилучена з продажу квитків становить 10-10,5 мільйонів гривень.

Фокус звернувся за офіційним коментарем до продюсерки артистки, Катерини Шевченко, яка підтвердила вказані цифри. На запитання, чи дійсно інформація про вилучену суму за продаж квитків відповідає дійсності, вона відповіла: "Це так і є".

Однак, варто зауважити, що мова йде не про чисту суму прибутку, адже при розрахунку варто врахувати витрати, які були використані для підготовки і самого виступу артистки. Щодо суми гонорару, яка все ж дісталася Клавдії Петрівни, то наразі ці цифри не розголошуються.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у коледжі, де навчалася Соломія Опришко, розповіли про зіркову хворобу дівчини.

Крім цього, ми писали, що директор коледжу, в якому навчалася Соломія Опришко, розповів, хто вона насправді.