"С согласия ФСБ": Кондратюк отреагировал на съемки пропагандистской ленты об армии РФ (видео)

Игорь Кондратюк отметил, что россияне, о которых идет речь в ленте, за деньги идут на войну против Украины и совершают преступления на территории нашего государства.

Related video

Украинский музыкальный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк 8 сентября в эфире телеканала КИЕВ24 высказал свое мнение относительно показа на Венецианском кинофестивале 5 сентября пропагандистской ленты российско-канадского режиссера, бывшей сотрудницы канала Russia Today Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

"Я не видел этот фильм... можно делать выводы, что это за фильм, конечно, опираясь на аннотации. На самом деле, как я прочитал аннотацию, этот фильм не о том, что русские оккупанты и убийцы, и что они захватывают чужие территории. Этот фильм, который называется "Русские на войне", на самом деле его было бы правильнее назвать "Русские на заработках". Потому что россияне, о которых идет речь, это россияне-контрактники, которые заключили договоры и за деньги убивают, разрушают, насилуют, делают то, что мы видим", — отметил Кондратюк.

Продюсер считает, что режиссеру нужно было снимать ленту не на временно оккупированных территориях Украины, а на территории России, где-то там на Белгородщине. Игорь удивлен тем, каким образом режиссер картины появилась на территории Украины, то есть она сознательно нарушила законодательство суверенного государства.

"Это все (съемки на территории Украины — ред.) происходило с согласия ФСБ", — считает продюсер. Он отметил, что показ в Венеции состоялся и потому, что либералам, которые руководят международным кинофестивалем, безразлично к войне в Украине.

Смотреть: -2:08

Что известно о фильме "Русские на войне"

Фильм рассказывает о команде российских медиков, которые забирают тела с поля боя. Сама автор картины Анастасия Трофимова в синопсисе утверждает, что ее фильм антивоенный и она решила показать международному сообществу "тех, кого большинство мира раньше не видели". Она рассказала, что провела семь месяцев вместе с российским батальоном на Востоке Украины и создала фильм, чтобы "бросить вызов стереотипам". Анализируя фильм "Русские на войне" Reuters отмечает, что фильм показывает лишь короткие проблески реальных боев и вообще не дает понимания о разрушениях, которые Россия вызывает в Украине.

Как отреагировало украинское киносообщество и МИД

На показ фильма о российских оккупантах на кинофестивале отреагировала украинский режиссер Ирина Цилык: "Этот фильм — чистый образец российской пропаганды. Режиссер ранее работала на Russia Today и щедро использует знакомые ей инструменты. Это не удивляет, удивляет другое. Этот фильм имел премьеру в Венеции, потом, насколько я знаю, едет в Торонто. И вот тут уже настигает черное ощущение столетней усталости от такого цинизма и неразборчивости топовых кинофестивалей".

Украинский продюсер Дарья Бассель заявила, что "Русские на войне" является примером российской пропаганды: "Этот фильм может ввести вас в заблуждение, считая, что это антивоенный фильм, который ставит под сомнение нынешний режим в России. Однако то, свидетелем чего я стала, является ярким примером чистой российской пропаганды".

Ранее, 6 сентября в МИД отреагировали на показ фильма о российских военных в Торонто.