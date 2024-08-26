Игорь Кондратюк после 12 лет конфликта публично поблагодарил Виталия Козловского (Видео)

Конфликт Игоря Кондратюка с Виталием Козловским длится уже более 12 лет. Продюсер и артист никак не станут на путь примирения.

Related video

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк, который имеет многолетний конфликт с Виталием Козловским, впервые за более чем 10 лет рассказал, за что благодарен певцу. На вопрос журналистки, за что сегодня Игорь Кондратюк сказал спасибо Виталию Козловскому, он ответил в программе "Невероятная правда о звездах".

Продюсер заявил, что может поблагодарить певца лишь за урок, который он вынес для себя из той ситуации, которая у них сложилась.

"Козловскому? За науку, которую он мне дал. Это первое, второе и третье. Наука, которая называется, что продюсер должен юридически так себя обставить, чтобы ни один его подопечный не мог ничего сделать, чтобы потом еще много лет на тебя это дерьмо лилось. Точка", — сказал продюсер.

Также Игорь Кондратюк ответил, получает ли выплаты от певца, которые он обязан выплачивать согласно решению суда. По его словам, певец до сих пор ему должен 1 миллион 300 тысяч гривен. Кондратюк также уточнил, что не следит над поступлениями, однако в июле от него не приходили средства, ведь он был или в отпуске, или его уволили.

Подробности конфликта Игоря Кондратюка и Виталия Козловского

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк сотрудничали на протяжении 12 лет. Их история сотрудничества началась в 2000-х во время программы "Шанс". Однако в 2012 году Виталий Козловский разрывает контракт с продюсером, но продолжает выступать с репертуаром, который по документам принадлежит Игорю Кондратюку. Именно поэтому продюсер подал на артиста в суд и обвинил его в нарушении авторского права. В результате Кондратюк выиграл все иски, по которым суд обязал выплатить певцу 3 миллиона гривен.

Как утверждал Виталий Козловский, 1 миллион гривен он уже выплатил бывшему продюсеру, однако тот не остановился и продолжил подавать иски, из-за чего его долг составил еще 2 миллиона гривен.

Однако Игорь Кондратюк имеет другую версию. По его словам, артист выплатил ему лишь 2% от суммы долга.

В июне 2023 года Виталия Козловского мобилизовали в ряды ВСУ. На фоне этого разгорелся новый скандал, ведь тогда певец заявил, что Игорь Кондратюк забирает всю его официальную зарплату в ВСУ. Тогда Кондратюк опроверг обвинения в свою сторону и заявил, что с певца снимает средства исполнительная служба, а не он лично.

Через некоторое время Виталий Козловский предложил "мирное соглашение" для своего экс-продюсера, но получил отказ. Кондратюк заявил, что давно решил все вопросы с Виталием в судебной плоскости.

Более чем через полгода после новой волны скандала Виталий Козловский заявил, что история с Игорем Кондратюком — это банальная месть с его стороны.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский показал последнее видео с покойным отцом.

Кроме этого Фокус писал, что Виталий Козловский публично грубо отозвался об Игоре Кондратюке.