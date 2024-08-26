Ігор Кондратюк після 12 років конфлікту публічно подякував Віталію Козловському (Відео)

Конфлікт Ігоря Кондратюка з Віталієм Козловським триває вже більше 12 років. Продюсер та артист ніяк не стануть на шлях примирення.

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Відомий український продюсер Ігор Кондратюк, який має багаторічний конфлікт із Віталієм Козловським, вперше за більш ніж 10 років розповів, за що вдячний співакові. На запитання журналістки, за що сьогодні Ігор Кондратюк сказав дякую Віталію Козловському, він відповів у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Продюсер заявив, що може подякувати співаку лише за урок, який він виніс для себе з тієї ситуації, яка у них склалася.

"Козловському? За науку, яку він мені надав. Це перше, друге і третє. Наука, яка називається, що продюсер повинен юридично так себе обставити, щоб жоден його підопічний не міг нічого зробити, щоб потім ще багато років на тебе оце лайно лилося. Крапка", — сказав продюсер.

Також Ігор Кондратюк відповів, чи отримує виплати від співака, які він зобов’язаний виплачувати згідно з рішенням суду. За його словами, співак досі йому винен 1 мільйон 300 тисяч гривень. Кондратюк також уточнив, що не стежить над надходженнями, однак у липні від нього не приходили кошти, адже він був або у відпустці, або його звільнили.

Подробиці конфлікту Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк співпрацювали протягом 12 років. Їх історія співпраці почалася в 2000-х під час програми "Шанс". Однак у 2012 році Віталій Козловський розриває контракт з продюсером, але продовжує виступати з репертуаром, який по документах належить Ігорю Кондратюку. Саме тому продюсер подав на артиста в суд і звинуватив його у порушенні авторського права. У результаті Кондратюк виграв усі позови, за якими суд зобов’язав співака виплатити 3 мільйони гривень.

Як стверджував Віталій Козловський, 1 мільйон гривень він вже виплатив колишньому продюсеру, однак той не зупинився і продовжив подавати позови, через що його борг становив ще 2 мільйони гривень.

Однак Ігор Кондратюк має іншу версію. За його словами, артист виплатив йому лише 2% від суми боргу.

У червні 2023 року Віталія Козловського мобілізували до лав ЗСУ. На на цьому тлі спалахнув новий скандал, адже тоді співак заявив, що Ігор Кондратюк забирає всю його офіційну зарплату в ЗСУ. Тоді Кондратюк заперечив звинувачення у свій бік і заявив, що зі співака знімає кошти виконавча служба, а не він особисто.

Через деякий час Віталій Козловський запропонував "мирну угоду" для свого експродюсера, але отримав відмову. Кондратюк заявив, що давно вирішив усі питання з Віталієм у судовій площині.

Більш ніж за пів року після нової хвилі скандалу Віталій Козловський заявив, що історія з Ігорем Кондратюком — це банальна помста з його боку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський показав останнє відео з покійним батьком.

Крім цього Фокус писав, що Віталій Козловський публічно грубо відгукнувся про Ігоря Кондратюка.