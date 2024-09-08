"За згодою ФСБ": Кондратюк відреагував на зйомки пропагандиської стрічки про армію РФ (відео)

Ігор Кондратюк зауважив, що росіяни, про яких йде мова у стрічці, за гроші йдуть на війну проти України та коять злочини на території нашої держави.

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Український музичний продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк 8 вересня в ефірі телеканалу КИЇВ24 висловив свою думку щодо показу на Венеційському кінофестивалі 5 вересня пропагандиської стрічки російсько-канадської режисерки, колишньої працівниці каналу Russia Today Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

"Я не бачив цей фільм… можна робити висновки, що це за фільм, звичайно, опираючись на анотації. Наспраді, як я прочитав анотацію, цей фільм не про те, що росіяни окупанти і вбивці, і що вони захоплюють чужі території. Цей фільм, який називається "Росіяни на війні", насправді його було б правильніше назвати "Росіяни на заробітках". Тому, що росіяни, про яких йде мова, це росіяни-контрактиники, які заключили договори і за гроші убивають, руйнують, гвалтують, роблять те, що ми бачимо", — зазначив Кондратюк.

Продюсер вважає, що режисеру потрібно було знімати стрічку не на тимчасово окупованих територіях України, а на території Росії, десь там на Білгородщині. Ігор здивований тим, яким чином режисерка картини з’явилася на території України, тобто вона свідомо порушила законодавство суверенної держави.

"Це все (зйомки на території Україні — ред.) відбувалося за згодою ФСБ", — вважає продюсер. Він зауважив, що показ у Венеції відбувся і тому, що лібералам, які керують міжнародним кінофестивалем, байдуже до війни в Україні.

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Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Фільм розповідає про команду російських медиків, які забирають тіла з поля бою. Сама авторка картини Анастасія Трофімова в синопсисі стверджує, що її фільм антивоєнний і вона вирішила показати міжнародній спільноті "тих, кого більшість світу раніше не бачила". Вона розповіла, що провела сім місяців разом з російським батальйоном на Сході України й створила фільм, щоб "кинути виклик стереотипам". Аналізуючи фільм "Росіяни на війні" Reuters зазначає, що фільм показує лише короткі проблиски реальних боїв і взагалі не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Як відреагувала українська кіноспільнота та МЗС

На показ фільму про російських окупантів на кінофестивалі відреагувала українська режисерка Ірина Цілик: "Цей фільм — чистий зразок російської пропаганди. Режисерка раніше працювала на Russia Today і щедро використовує знайомі їй інструменти. Це не дивує, дивує інше. Цей фільм мав прем’єру в Венеції, потім, наскільки я знаю, їде в Торонто. І ось тут уже наздоганяє чорне відчуття столітньої втоми від такого цинізму і нерозбірливості топових кінофестивалів".

Українська продюсерка Дар’я Бассель заявила, що "Росіяни на війні" є прикладом російської пропаганди: "Цей фільм може ввести вас в оману, вважаючи, що це антивоєнний фільм, який ставить під сумнів нинішній режим в Росії. Проте те, свідком чого я стала, є яскравим прикладом чистої російської пропаганди".

Раніше, 6 вересня в МЗС відреагували на показ фільму про російських військових в Торонто.