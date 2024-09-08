Екатерина Кухар подогрела слухи о разводе и опубликовала кадры с известным стилистом (видео)

Слухи о разводе артистки балета появились в апреле 2024 года, когда Екатерина Кухар заявила, что они с Александром Стояновым "идут разными путями".

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Уже долгое время в интернете говорят, что украинская балерина, руководитель Киевского хореографического училища, народная артистка Украины Екатерина Кухар развелась с мужем Александром Стояновым. Сама звезда никак эти слухи не комментирует. 8 сентября она заинтриговала своих подписчиков в Instagram кадрами своего отдыха за границей.

На некоторых кадрах можно заметить балерину в компании парикмахера и стилиста Александра Левинского. 42-летняя артистка поделилась кадрами с разных мероприятий и локаций. Звезда сообщила, что лето у нее было очень насыщенным, словно "маленькая жизнь" со своими победами, разочарованием, новыми знакомствами и влюбленностью.

"После всех событий на этой неделе возникает желание погрузиться в приятные воспоминания о лете, ведь это была как маленькая жизнь с победами и разочарованиями, работой и отдыхом, влюбленностью, детьми, друзьями, прогулками по любимому городу и кучей новых знакомств!" — подписала свой видеоролик балерина. Фанаты Екатерины предполагают, что таким образом она подтвердила слухи о разводе.

Несколько месяцев назад поклонники заподозрили Кухар в новых отношениях. Балерина публиковала видео со стилистом Александром Левинским. Тогда мужчина в комментариях нежно обращался к балерине "моя", а она отвечала ему смайликами в виде красных сердец.

Ранее, 26 апреля, Фокус писал о том, что балерина Екатерина Кухар получила серьезную травму ноги. Артистка вынуждена приостановить свои выступления.