Катерина Кухар підігріла чутки про розлучення й опублікувала кадри з відомим стилістом (відео)

Чутки про розлучення артистки балету з'явилися у квітні 2024 року, коли Катерина Кухар заявила, що вони з Олександром Стояновим "йдуть різними шляхами".

Related video

Уже тривалий час в інтернеті подейкують, що українська балерина, керівниця Київського хореографічного училища, народна артистка України Катерина Кухар розлучилася з чоловіком Олександром Стояновим. Сама зірка ніяк ці чутки не коментує. 8 вересня вона заінтригувала своїх підписників в Instagram кадрами свого відпочинку за кордоном.

На деяких кадрах можна помітити балерину в компанії перукаря і стиліста Олександра Левинського. 42-річна артистка поділилася кадрами з різних заходів і локацій. Зірка повідомила, що літо в неї було дуже насиченим, немов "маленьке життя" зі своїми перемогами, розчаруванням, новими знайомствами і закоханістю.

"Після всіх подій цього тижня виникає бажання зануритися в приємні спогади про літо, адже це було наче маленьке життя з перемогами та розчаруваннями, роботою та відпочинком, закоханістю, дітьми, друзями, прогулянками улюбленим містом і купою нових знайомств!" — підписала свій відеоролик балерина. Фанати Катерини припускають, що таким чином вона підтвердила чутки про розлучення.

Кілька місяців тому шанувальники запідозрили Кухар у нових стосунках. Балерина публікувала відео зі стилістом Олександром Левинським. Тоді чоловік у коментарях ніжно звертався до балерини "моя", а вона відповідала йому смайликами у вигляді червоних сердець.

Раніше, 26 квітня, Фокус писав про те, що балерина Катерина Кухар отримала серйозну травму ноги. Артистка змушена призупинити свої виступи.