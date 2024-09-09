"Ты все равно будешь военнообязанным": Валентина Хамайко призналась, как готовит сына к войне

Валентина Хамайко не исключает, что ее сын, которому сегодня 13, может быть среди тех, кто будет также на фронте защищать Родину.

Related video

42-летняя телеведущая Валентина Хамайко, муж которой, бизнесмен Андрей Онистрат, служит на фронте, рассказала, как готовит своего сына к тому, что ему придется пойти защищать свою страну на фронте. Подробностями она поделилась в интервью Алины Доротюк.

В частности, телеведущая призналась, что не исключает того, что война продлится долго, поэтому она коснется ее старших детей — Соломию, которой 15 лет, и Михаила, которому 13.

"У нас с Андреем был абсолютно откровенный разговор, где мы проговорили, что эта война может касаться наших детей, особенно старших — Соломии и Михаила, и это нужно осознавать. Единственное, что я сейчас могу делать, это воспитывать их сознательными людьми. Вывозить? Нет. Я сама не выезжала и их вывозить не буду. Но я сейчас могу взрастить в них любовь к своей стране и понимание того, что неважных вещей нет", — пояснила телеведущая.

Она также рассказала о серьезном разговоре с 13-летним сыном, который, достигнув совершеннолетия, автоматически станет военнообязанным.

"Я Михаилу четко говорила, смотри у тебя есть сейчас возможность делать первый выбор в жизни — продолжать дальше учиться в школе, заниматься теннисом, или есть возможность поступать в Богуна. Поступать в Богуна — это уже в принципе какое-то определенное направление, которое может быть в твоей жизни. Потому что, живя в Украине, ты никуда не убежишь. Ты все равно будешь военнообязанным, вопрос, как ты начнешь это. Сейчас вот здесь, или потом в другой жизни, как-то иначе. Но это все равно будет в твоей жизни. И я это, как мама, прекрасно понимаю", — пояснила телеведущая.

Заметим, что Валентина Хамайко мам четырех детей, которых родила в гражданском браке с Андреем Онистратом — Соломии (2009), Михаила (2011), Мирославы (2013) и Андрея (2018). Кроме этого, у Андрея Онистрата от предыдущих отношений есть дочь и сын, который погиб на войне.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж.

Кроме этого, Фокус писал, что муж Валентины Хамайко, который служит в ВСУ, признался, когда планирует уйти из армии.