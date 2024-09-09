"Ти все одно будеш військовозобов"язаним": Валентина Хамайко зізналася, як готує сина до війни

Валентина Хамайко не виключає, що її син, якому сьогодні 13, може бути серед тих, хто також на фронті захищатиме Батьківщину.

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42-річна телеведуча Валентина Хамайко, чоловік якої, бізнесмен Андрій Оністрат, служить на фронті, розповіла, як готує свого сина до того, що йому доведеться піти захищати свою країну. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема телеведуча зізналася, що не виключає того, що війна триватиме довго, тому вона торкнеться її старших дітей — Соломію, якій 15 років, і Михайла, якому 13.

"У нас з Андрієм була абсолютно відверта розмова, де ми проговорили, що ця війна може стосуватися наших дітей, особливо старших — Соломії та Михайла, тож це потрібно усвідомлювати. Єдине, що я зараз можу робити, це виховувати їх свідомими людьми. Вивозити? Ні. Я сама не виїжджала і їх вивозити не буду. Але я можу плекати в них любов до своєї країни і розуміння того, що неважливих речей немає", — пояснила телеведуча.

Вона також розповіла про серйозну розмову з 13-річним сином, який, досягнувши повноліття, автоматично стане військовозобов’язаним.

"Я Михайлові чітко казала, дивись, у тебе є зараз можливість робити перший вибір у житті — продовжувати далі навчатися в школі, займатися тенісом, або є можливість вступати в Богуна. Вступати в Богуна — це вже в принципі якийсь окреслений напрям, який може бути у твоєму житті. Бо, живучи в Україні, ти нікуди не втечеш. Ти все одно будеш військовозобов’язаним, питання, як ти це почнеш. Зараз ось тут, чи потім в іншому житті, якось інакше. Але це все одно буде в твоєму житті. І я це, як мама, прекрасно розумію", — пояснила телеведуча.

Зауважимо, що Валентина Хамайко має чотирьох дітей, яких народила у цивільному шлюбі з Андрієм Оністратом — Соломії (2009), Михайла (2011), Мирослави (2013) і Андрія (2018). Крім цього, Андрій Оністрат має від попередніх відносин доньку та сина, який загинув на війні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж.

Крім цього, Фокус писав, що чоловік Валентини Хамайко, який служить в ЗСУ, зізнався, коли планує піти з армії.