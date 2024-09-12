Друг Klavdia Petrivna заявил, что у артистки есть каскадерша, которая ее заменяет (видео)

OSTY не скрывает, что дружит с таинственной Klavdia Petrivna и даже способствовал ее сотрудничеству с лейблом Nebo Music.

Related video

Молодой украинский певец OSTY, который имеет несколько совместных фитов с самой таинственной артисткой украинского шоубизнеса Klavdia Petrivna, раскрыл тайну артистки. Произошло это в программе "Дай В Долг", где он участвовал вместе с другой своей коллегой, Машей Кондратенко, которой ранее приписывали образ Клавдии Петровны.

Так, в программе артисты играют в игру, где вытягивают карточки, сначала с условием кому они будут звонить, а потом с вопросом, чтобы тот человек одолжил им денег.

Первым потянул карточку OSTY, в которой ему выпало, что он должен набрать певцу или певице, на что он сразу ответил, что, видимо, это будет Клавдия Петровна. Ей OSTY должен был сказать, что у него планируется два концерта — в Коломые и Жашкове, но он на них не успевает, поэтому ему надо записать голограмму, но на это ему не хватает денег. Поэтому артист должен попросить в долг у певицы.

Когда OSTY начал звонить вызов к Клавдии Петровне не пошел и тогда он решил предложить набрать ее каскадерше.

"У нас еще есть Света, каскадер Клавдии Петровны. Когда Клавдия Петровна не может выступить, то есть каскадер Клавдии Петровны", — сказал OSTY.

После OSTY все же набрал Светлану и попросил у нее одолжить 500 гривен, на что девушка ответила: "Сбрасывай карту".

7:22 — о каскадере Клавдии Петровне

Напомним, ранее мы писали, что директор колледжа, где училась Соломия Опрышко, рассказал всю правду о певице.

Кроме этого, Фокус писал, что продюсер Клавдии Петровны назвала сумму, которую артистка собрала с двух концертов в Киеве.