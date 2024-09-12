Друг Klavdia Petrivna заявив, що артистка має каскадерку, яка її заміняє (відео)

OSTY не приховує, що товаришує з таємничою Klavdia Petrivna і навіть сприяв її співпрац з лейблом Nebo Music.

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Молодий український співак OSTY, який має кілька спільних фітів з найтаємничішою артисткою українського шоубізнесу Klavdia Petrivna, розкрив таємницю артистки. Сталося це у програмі "Дай В Борг", де він брав участь разом з іншою своєю колегою, Машею Кондратенко, котрій раніше приписували образ Клавдії Петрівни.

Так, у програмі артисти грають в гру, де витягують картки, спочатку з умовою кому вони будуть дзвонити, а потім з питанням, щоб та людина позичила їм грошей.

Першим потягнув картку OSTY, в якій йому випало, що він повинен набрати співаку чи співачці, на що він одразу відповів, що, мабуть, це буде Клавдія Петрівна. Їй OSTY повинен був сказати, що у нього планується два концерти — в Коломиї та Жашкові, але він на них не встигає, тому йому треба записати голограму, але на це йому не вистачає грошей. Тому артист повинен попросити в борг у співачки.

Коли OSTY почав телефонувати виклик до Клавдії Петрівни не пішов і тоді він вирішив запропонувати набрати її каскадерці.

"У нас ще є Свєта, каскадер Клавдії Петрівни. Коли Клавдія Петрівна не може виступити, то є каскадер Клавдії Петрівни", — сказав OSTY.

Після OSTY все ж набрав Світлану і попросив у неї позичити 500 гривень, на що дівчина відповіла: "Скидай карту".

7:22 - про каскадера Клавдії Петрівни

Нагадаємо, раніше ми писали, що директор коледжу, де навчалася Соломія Опришко, розповів всю правду про співачку.

Крім цього, Фокус писав, що продюсерка Клавдії Петрівни назвала суму, яку артистка зібрала з двох концертів у Києві.