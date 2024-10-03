Рамина ответила, действительно ли станет советницей в Офисе Президента Украины

Слухи о политических амбициях интервьюера появились в начале сентября 2024 года. Однако пока Рамина опровергает эту информацию.

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32-летняя интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай впервые прокомментировала свои политические амбиции и информацию о том, что она может стать советником Офиса Президента Украины. Подробностями она поделилась в проекте "Утро в большом городе".

В частности, Рамина заявила, что та информация, которая распространяется в телеграм-каналах не правдива, как и то, что она станет советницей в Офисе Президента Украины.

"Наверное людям надо о чем-то писать. К сожалению, у людей складывается такое впечатление, что кто-то должен кому-то принадлежать. Это не так. Я не имею никаких связей ни с Андреем Ермаком, ни с Офисом Президента", — сказала Рамина.

Заметим, что речь шла об информации, которая была опубликована в телеграмм-канале "Карточный Офис".

"На место советника Офиса президента Дарьи Заривной рассматривают другого кандидата. Скорее всего, ее место займет известная журналистка Рамина Эсхакзай. Дарья перейдет на более ответственную международную работу", — говорилось в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай вывезла за границу своего возлюбленного, который служит на фронте.

Кроме этого, Фокус писал, что Рамина Эсхакзай пообещала усыновить ребенка.