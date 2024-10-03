Раміна відповіла, чи дійсно стане радницею в Офісі Президента України

Чутки про політичні амбіції інтерв'юерки з'явилися на початку вересня 2024 року. Однак наразі Раміна спростовує цю інформацію.

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32-річна інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай вперше прокоментувала свої політичні амбіції та інформацію про те, що вона може стати радницею Офісу Президента України. Подробицями вона поділилася у проєкті "Ранок у великому місті".

Зокрема, Раміна заявила, що та інформація, яка шириться в телеграм-каналах не правдива, які і те, що вона стане радницею в Офісі Президента України.

"Напевно людям треба про щось писати. На жаль, у людей складається таке враження, що хтось має комусь належати. Це не так. Я не маю жодних зв’язків ні з Андрієм Єрмаком, ні з Офісом Президента", — сказала Раміна.

Зауважимо, що мова йшла про інформацію, яка була опублікована в телеграм-каналі "Карточный Офис".

"На місце радниці Офісу президента Дарії Зарівної розглядають іншого кандидата. Найімовірніше, її місце займе відома журналістка Раміна Есхакзай. Дар'я перейде більш відповідальну міжнародну роботу", — йшлося у повідомлені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай вивезла за кордон свого коханого, який служить на фронті.

Крім цього, Фокус писав, що Раміна Есхакзай пообіцяла всиновити дитину.