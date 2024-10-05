Звезду шоу "Супер мама" Екатерину Стерпул могут держать в заложниках: все детали скандала

Родная сестра Екатерины уверяет, что ее муж Виктор принудительно отправил женщину на лечение в наркодиспансер. Пресс-секретарь ГУ НП в Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии Фокусу заявила, что полиции известно о данной ситуации.

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Родная сестра блогера из Кропивницкого и участницы шоу "Супер мама" Екатерины Стерпул, Анастасия заявила, что женщину держит в заложниках ее муж. Об этом она сообщила у себя на странице в Инстаграм.

"Прошу распространения этой истории! Моя сестра Екатерина Стерпул находится в заложниках у своего мужа Виктора Стерпула, который пытается таким образом отмазаться от армии. 10 сентября Катя прилетела в Украину (вы видели ее видео и сторис, где она была в нормальном состоянии). Проживая с ним в доме, Витя поил ее каким-то вином подмешивая туда как бы снотворное", — пишет Анастасия.

О похищении Катерины Стерпул Фото: Скрін

По ее словам с 17-го сентября Катя перестала выходить на связь, а уже 20-го сентября Анастасия получила сообщение от Виктора (муж Екатерины), что он отвез ее в наркоцентр. Анастасия утверждает, что Виктор Стерпул сделал это против воли сестры.

По словам сестры Екатерины Стерпул, он не сообщил ни родственникам, ни друзьям блогера, где она находится. Анастасия заявила, что у Екатерины отобрали телефон, поэтому она не могла попросить о помощи. Она убеждена, что таким образом Виктор Стерпул пытается отобрать у сестры детей и бизнес.

Уже, 4 октября, по словам Анастасии, отец Екатерины обратился в полицию.

Что говорят в полиции?

В комментарии изданию Фокус пресс-секретарь ГУ НП в Кировоградской области Виталина Бевзенко заявила, что в полиции о ситуации известно. По обращению правоохранители проверили информацию пообщавшись лично с фигуранткой дела.

"С гражданкой общались полицейские. Заявлений о совершении в отношении нее преступлений указанное лицо в полицию не подавало", — пояснила пресс-секретарь.

Публикации на странице Екатерины Стерпул в социальных сетях

В тот же день, на резервной странице Екатерины Стерпул было опубликовано видео на котором женщина в неестественном состоянии просит о помощи. На видео Екатерина держит согнутыми руки в неестественном положении. Женщина просит помочь ей, в то время, как голос за кадром спрашивает у нее: "Сколько вы пьете? Сколько дней вы пьянствуете? Почему вас выкручивает?". На что Катерина отвечает неразборчиво. Потом она видит, что ее снимают и спрашивает, для чего это делают. В ответ мужчина за кадром говорит: "Чтобы ты видела себя".

Уже потом подряд начали появляться публикации, на которых Екатерина изображена с другими мужчинами. Под фото были нецензурные подписи.

Что говорит сын Екатерины Стерпул

18-летний сын Екатерины Стерпул Илья, который сейчас с младшим братом Савелием, которому 8 лет, находятся в США, отреагировал на резонанс, который возник после публикаций на странице мамы.

"Многие уже видели новости о моей маме и многие мне пишут чтобы узнать правду. К большому сожалению, моя мама находилась несколько недель на лечении, поскольку нуждалась в нем. Она имела проблемы со здоровьем, она прилетела в Украину с нелегкой формой ковида и ей было очень плохо. Также к этому состоянию добавился алкоголь и успокоительные и моя мама просила, чтобы ей помогли, чтобы ей стало легче. В больнице она лежала без связи по показаниям врача, чтобы уберечь ее психику. Лечилась она по собственной воле, ее никто не принуждал, к ней там бережно относились и все старались только помочь ей!" — написал парень.

Он добавил, что, к сожалению, это не первый случай в жизни его семьи, когда женщина злоупотребляла алкоголем, поэтому об этом знали только близкие и никто не хотел это выставлять на публику.

Сын Екатерины Стерпул о ситуации

По его словам, сестра Анастасия, которая сейчас пишет о его маме и отце, пишет ложные обвинения.

"В это время проснулись родственники, которые не общались с моей семьей годами и не знают, что происходило! А теперь они пишут ложные обвинения в полицию, что мою маму удерживают против ее воли. Это ложь! На данный момент мама находится дома в безопасности! Я был шокирован тем, когда все начали сбрасывать мне эти посты... Об этом знал только самый близкий круг людей и никто не хотел, чтобы это узнали другие люди. Я ни в коем случае не поддерживаю то, что творится на странице у моей мамы! Этого не должно быть! Мне больно и противно читать гадости в сторону моей семьи. Я не становлюсь на защиту того, что это выставили, я бы хотел, чтобы этого всего не было. У всех очень много вопросов, но никто не знает ситуацию, какая она есть на самом деле! Никто не знает о моем детстве, о моей семье и о том, что происходит у нас, потому что я! Я хочу, чтобы распространение этой грязи прекратилось!" — добавил Илья Стерпул.

Реакция общественности

Когда в сети появилось сообщение, на котором изображена Екатерина Стерпул, знакомые блогера активно начали публиковать сообщения с призывом максимально распространить информацию. Коллега Екатерины Стерпул, тоже предпринимательница и блогер из Кропивницкого Наталья Городова написала у себя на странице в Инстаграм: "Знаю одно: если бы все было бы хорошо у Кати, она сама бы об этом сказала. Как помочь, я пока не знаю".

Она также добавила, что последний раз с Екатериной общалась 10 сентября, поэтому никакой информацией она не владеет.

Екатерина Стерпул история с похищением Фото: facebook.com/sterpulka/

Кто такая Катерина Стерпул?

Екатерина Стерпул — 37-летняя предпринимательница из города Кропивницкий, в котором она имеет несколько заведений питания — кафе "Счастье" и Sho-bar. Кроме этого, она имеет собственное туристическое агентство.

В апреле 2024 года стала участницей шоу "Супер мама", в котором во время программы рассказала о многочисленных изменах мужа. Кроме этого, тогда она заявила, что ее муж аб'зер, а также, что ранее он прикладывал к ней руку.

Уже после выхода программы предпринимательница вместе с сыновьями — Ильей и Савелием и годовалой дочерью Викторией уехала в США. Там Екатерина Стерпул пробыла почти полгода, а уже в сентябре сообщила, что вместе с дочкой вернулась в Кропивницкий. Тогда же Екатерина рассказала, что три недели болела коронавирусом.

Екатерина Стерпул с мужем Фото: facebook.com/sterpulka/

Екатерина Стерпул вышла на связь

Уже в 16:00 5 октября Екатерина Стерпул вышла на связь, сказав: "Всем привет. Я уже дома, мне отдали телефон. Как вы поняли, все что было выставлено на моей странице это было выставлено не мной. Потому что последний раз телефон в моих руках был 16 сентября вечером, после того его забрал у меня, пока что, мой муж", — сказала Екатерина.

Женщина записала разговорные истории в которых рассказала, что все же произошло.

"Можно сказать, что я за последние три года уже привыкла к грязи, но после выхода "Супер мамы" и вообще всех событий, которые знаете, как червь нарастали и вцепились. Такого количества грязи и от самих, кого ты считал близким, я конечно же не ожидала", — сказала Екатерина.

По ее словам, видео, которое было опубликовано в соцсетях ее мужем, датировано еще 18 сентября. Она также подтвердила, что находилась в центре (не уточняя в каком именно) откуда ее выпустили лишь после того, как ее отец написал заявление в полицию. Екатерина уточнила, что вернулась из США в Кропивницкий, чтобы оформить развод с мужем.

Екатерина Стерпул о своем исчезновении

Напомним, ранее мы писали, что Алексей Залевский, который имеет неизлечимую болезнь, сообщил, что его прооперировали.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер-миллионерша Стася Макеева впервые показала лицо новорожденного сына.